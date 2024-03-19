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В УАФ повідомили деталі про травму Циганкова — чи відновився українець

19 березня 2024 10:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В УАФ повідомили деталі про травму Циганкова — чи відновився українець
Вінгер збірної України Віктор Циганков. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

З вінгером збірної України та іспанської "Жирони" Віктором Циганковим поки що незрозуміла ситуація. Футболіст продовжує відновлюватись після травми.

В УАФ розповіли про ситуацію з Циганковим напередодні матчу проти Боснії та Герцеговини у плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

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Травма Віктора Циганкова

За інформацією Української асоціації футболу, Циганков продовжує тренуватись в індивідуальному режимі.

При цьому головний лікар збірної України Роман Жалобайлюк наголосив на позитивній динаміці у відновленні гравця.

"Віктор Циганков, який, як відомо, отримав пошкодження медіального колатерального зв'язування колінного суглоба, зараз працює індивідуально: за словами головного лікаря збірної України Романа Жолобайлюка, у відновленні є позитивна динаміка", — заявили в УАФ.

21 березня підопічні Сергія Реброва зіграють із Боснією та Герцеговиною. У разі перемоги у півфіналі українці зіграють із переможцем матчу Ізраїль — Ісландія.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону — клуб ухвалив рішення щодо гравця.

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футбол
Збірна України з футболу
Віктор Циганков
УАФ
травма

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