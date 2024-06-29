УЕФА ошибочно указал Россию местом рождения Максима Таловерова

Защитник сборной Украины Максим Таловеров. Фото: УАФ

Сборная Украины завершила свои выступления на чемпионате Европы по футболу. Однако после вылета сине-желтые попали в скандал.

На этот раз возникли проблемы со страницей защитника Максима Таловерова на сайте УЕФА.

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В УЕФА по ошибке указали Россию страной рождения футболиста. Игрок же на самом деле родился 28 июня 2000 года в украинском Донецке.

Страница Таловерова на сайте УЕФА. Фото: скриншот

Произошедшее стоит расценивать как ошибку, а не злой умысел, потому что у других дончан Анатолия Трубина и Ефима Конопли страной рождения указана Украина.

Также Украина указана на странице уроженца Крыма Николая Матвиенко. Единственным футболистом, родившимся в России, остается капитан Андрей Ярмоленко.

Ранее сборная Украины заняла четвертое место в группе Е чемпионата Европы. Все команды набрали одинаковое количество очков, но команд Сергея Реброва уступила по разнице забитых и пропущенных мячей.

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