УЄФА помилково вказав Росію місцем народження Максима Таловерова

Захисник збірної України Максим Таловєров. Фото: УАФ

Збірна України завершила свої виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Однак після вильоту синьо-жовті потрапили до скандалу.

На цей раз виникли проблеми зі сторінкою захисника Максима Таловєрова на сайті УЄФА.

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В УЄФА помилково вказали Росію країною народження футболіста. Гравець насправді народився 28 червня 2000 року в українському Донецьку.

Сторінка Таловєрова на сайті УЄФА. Фото: скриншот

Те, що сталося, варто розцінювати як помилку, а не злий намір, тому що в інших донеччан Анатолія Трубіна та Юхима Коноплі країною народження вказана Україна.

Також Україна вказана на сторінці уродженця Криму Миколи Матвієнка. Єдиним футболістом, який народився в Росії, залишається капітан Андрій Ярмоленко.

Раніше збірна України посіла четверте місце у групі Є чемпіонату Європи. Усі команди набрали однакову кількість очок, але команд Сергія Реброва поступилася за різницею забитих та пропущених м'ячів.

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