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В УЄФА на сторінці Таловерова вказали, що Донецьк російський

29 червня 2024 07:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
УЄФА помилково вказав Росію місцем народження Максима Таловерова
Захисник збірної України Максим Таловєров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України завершила свої виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Однак після вильоту синьо-жовті потрапили до скандалу.

На цей раз виникли проблеми зі сторінкою захисника Максима Таловєрова на сайті УЄФА.

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Де народився Таловєров

В УЄФА помилково вказали Росію країною народження футболіста. Гравець насправді народився 28 червня 2000 року в українському Донецьку.

Максим Таловерів
Сторінка Таловєрова на сайті УЄФА. Фото: скриншот

Те, що сталося, варто розцінювати як помилку, а не злий намір, тому що в інших донеччан Анатолія Трубіна та Юхима Коноплі країною народження вказана Україна.

Також Україна вказана на сторінці уродженця Криму Миколи Матвієнка. Єдиним футболістом, який народився в Росії, залишається капітан Андрій Ярмоленко.

Раніше збірна України посіла четверте місце у групі Є чемпіонату Європи. Усі команди набрали однакову кількість очок, але команд Сергія Реброва поступилася за різницею забитих та пропущених м'ячів.

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футбол
УЄФА
Збірна України з футболу
Максим Таловєров

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