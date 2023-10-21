Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В УЕФА наказали Литву за оскорбления фанатов в сторону Путина arrow

В УЕФА наказали Литву за оскорбления фанатов в сторону Путина

21 октября 2023 07:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В УЕФА наказали Литву за оскорбления фанатов в сторону Путина
Болельщики матча Литва — Сербия. Фото: T. Biliūnas/BNS
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче квалификации чемпионата Европы против Сербии болельщики сборной Литвы на трибунах оскорбляли президента России Владимира Путина. За эти действия местная федерация была оштрафована.

Штраф составляет 10 тысяч евро, сообщило LRT.

Читайте также:

Матч завершился поражением литовцев со счетом 1:3. На текущий момент Литва потеряла шансы на выход на Евро-2024.

В УЕФА защищают честь Путина

Причиной наказания Федерации футбола Литвы стала антипутинская кричалка фанатов.

Отметим, что действия болельщиков понятны, поскольку Литва поддерживает Украину в противостоянии с Россией. Тогда как в Сербии есть большое количество сторонников РФ и лично Путина.

По словам полузащитника сборной Литвы Юстаса Ласицкаса, ситуация получилась абсурдной со стороны УЕФА. Поэтому он призвал болельщиков продолжать выкрикивать антипутинские лозунги.

Футболист отметил, что сумму штрафа могут возместить игроки сборной.

"Я не могу говорить за всех, но считаю, что было бы не стыдно отдать свои бонусы на доброе дело", — заявил Ласицкас.

Добавим, что Федерация футбола Литвы намерена оспорить решение УЕФА.

Напомним, Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой.

Мудрик заинтересовал "Ювентус" — "Челси" принял решение о будущем игрока.

Довбик вошел в топ лучших футболистов мира.

Фьюри внезапно заговорил о пенсии — будет ли бой с Усиком.

Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме