В УЕФА наказали Литву за оскорбления фанатов в сторону Путина

Болельщики матча Литва — Сербия. Фото: T. Biliūnas/BNS

В матче квалификации чемпионата Европы против Сербии болельщики сборной Литвы на трибунах оскорбляли президента России Владимира Путина. За эти действия местная федерация была оштрафована.

Штраф составляет 10 тысяч евро, сообщило LRT.

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Причиной наказания Федерации футбола Литвы стала антипутинская кричалка фанатов.

Отметим, что действия болельщиков понятны, поскольку Литва поддерживает Украину в противостоянии с Россией. Тогда как в Сербии есть большое количество сторонников РФ и лично Путина.

По словам полузащитника сборной Литвы Юстаса Ласицкаса, ситуация получилась абсурдной со стороны УЕФА. Поэтому он призвал болельщиков продолжать выкрикивать антипутинские лозунги.

Футболист отметил, что сумму штрафа могут возместить игроки сборной.

"Я не могу говорить за всех, но считаю, что было бы не стыдно отдать свои бонусы на доброе дело", — заявил Ласицкас.

Добавим, что Федерация футбола Литвы намерена оспорить решение УЕФА.

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