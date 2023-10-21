Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow В УЄФА покарали Литву за образи фанатів у бік Путіна arrow

В УЄФА покарали Литву за образи фанатів у бік Путіна

21 жовтня 2023 07:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В УЄФА покарали Литву за образи фанатів у бік Путіна
Уболівальники на матча Литва — Сербія. Фото: T. Biliūnas/BNS
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі кваліфікації чемпіонату Європи проти Сербії вболівальники збірної Литви на трибунах ображали президента Росії Володимира Путіна. За ці дії місцева федерація була оштрафована.

Штраф складає 10 тисяч євро, повідомило LRT.

Читайте також:

Матч завершився поразкою литовців з рахунком 1:3. Наразі Литва втратила шанси на вихід на Євро-2024.

В УЄФА захищають честь Путіна

Причиною для покарання Федерації футболу Литви стала антипутінська кричалка фанатів.

Зазначимо, що дії вболівальників були зрозумілі, оскільки Литва підтримує Україну у протистоянні з Росією. Тоді ж як у Сербії є велика кількість прихильників РФ та особисто Путіна.

За словами півзахисника збірної Литви Юстаса Ласіцкаса, ситуація вийшла абсурдною з боку УЄФА. Тому він закликав уболівальниками продовжувати викрикувати антипутінські лозунги.

Футболіст зазначив, що суму штрафу можуть покрити гравці збірної.

"Я не можу говорити за всіх, але вважаю, що було б не соромно віддати свої бонуси на добру справу", — заявив Ласіцкас.

Додамо, що Федерація футболу Литви збирається оскаржити рішення УЄФА.

Нагадаємо, Луческу та три гравці можуть піти з "Динамо" взимку. 

Мудрик зацікавив "Ювентус" — "Челсі" ухвалив рішення про майбутнє гравця. 

Довбик увійшов у топ найкращих футболістів світу. 

Ф'юрі раптово заговорив про пенсію — чи буде бій з Усиком. 

Трубін може піти з "Бенфіки" вже влітку: ним цікавиться топклуб.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі