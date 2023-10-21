В УЄФА покарали Литву за образи фанатів у бік Путіна

Уболівальники на матча Литва — Сербія. Фото: T. Biliūnas/BNS

У матчі кваліфікації чемпіонату Європи проти Сербії вболівальники збірної Литви на трибунах ображали президента Росії Володимира Путіна. За ці дії місцева федерація була оштрафована.

Штраф складає 10 тисяч євро, повідомило LRT.

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Причиною для покарання Федерації футболу Литви стала антипутінська кричалка фанатів.

Зазначимо, що дії вболівальників були зрозумілі, оскільки Литва підтримує Україну у протистоянні з Росією. Тоді ж як у Сербії є велика кількість прихильників РФ та особисто Путіна.

За словами півзахисника збірної Литви Юстаса Ласіцкаса, ситуація вийшла абсурдною з боку УЄФА. Тому він закликав уболівальниками продовжувати викрикувати антипутінські лозунги.

Футболіст зазначив, що суму штрафу можуть покрити гравці збірної.

"Я не можу говорити за всіх, але вважаю, що було б не соромно віддати свої бонуси на добру справу", — заявив Ласіцкас.

Додамо, що Федерація футболу Литви збирається оскаржити рішення УЄФА.

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