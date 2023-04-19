Таланта Динамо признали лучшим молодым игроком Украины

В Украине назвали лучшего молодого игрока: кто им стал
Проект "Золотой Талант" обнародовал список лучших молодых футболистов Украины за март 2023 года в возрастной категории U-19. Новый рейтинг возглавил полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко.
Об этом сообщает Dynamomania.
Безоговорочное решение жюри
Проект "Золотой Талант" уже традиционно опросил более 100 экспертов украинского футбола, чтобы определить лучшего молодого футболиста месяца. По результатам голосования, первое место получил Антон Царенко из "Динамо" — более половины респондентов указали игрока в своих анкетах под номером один.
Второе место в рейтинге занял Андрей Булеза, выступающий за ужгородский "Минай". На третьей позиции оказался Богдан Слюбык из львовского клуба "Рух".
Все трое получают регулярную игровую практику в своих клубах в 2023 году. Слюбык начал играть на уровне УПЛ еще в первой половине сезона.
Следует добавить, что голосование проводилось среди известных тренеров, экс-футболистов и спортивных журналистов.
Антон Царенко забил свой дебютный гол за главную команду "Динамо" в матче 20-го тура УПЛ против "Миная". Он открыл счет на 35-й минуте встречи.
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