Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В Украине назвали лучшего молодого игрока: кто им стал arrow

В Украине назвали лучшего молодого игрока: кто им стал

19 апреля 2023 18:20
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Таланта Динамо признали лучшим молодым игроком Украины
Юный полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко с мячом. Фото: Instagram/_tsarenko_10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Проект "Золотой Талант" обнародовал список лучших молодых футболистов Украины за март 2023 года в возрастной категории U-19. Новый рейтинг возглавил полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко.

Об этом сообщает Dynamomania.

Читайте также:

Безоговорочное решение жюри

Проект "Золотой Талант" уже традиционно опросил более 100 экспертов украинского футбола, чтобы определить лучшего молодого футболиста месяца. По результатам голосования, первое место получил Антон Царенко из "Динамо" — более половины респондентов указали игрока в своих анкетах под номером один.

Второе место в рейтинге занял Андрей Булеза, выступающий за ужгородский "Минай". На третьей позиции оказался Богдан Слюбык из львовского клуба "Рух".

Антон Царенко
Антон Царенко отмечает забитый мяч в ворота "Миная". Фото: Instagram/fc_dynamo_kyiv

Все трое получают регулярную игровую практику в своих клубах в 2023 году. Слюбык начал играть на уровне УПЛ еще в первой половине сезона.

Следует добавить, что голосование проводилось среди известных тренеров, экс-футболистов и спортивных журналистов.

Антон Царенко забил свой дебютный гол за главную команду "Динамо" в матче 20-го тура УПЛ против "Миная". Он открыл счет на 35-й минуте встречи.

Напомним, легенда украинского футбола, обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко в очередной раз обратился к мировому сообществу из-за широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Американский боксер Девин Хейни рассказал все, что думает о Ломаченко.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко может сменить клуб, но о возвращении в "Динамо" пока речь не идет.

У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригеса. Лидер "Аль-Насра" снова оказался в центре скандала. Во время матча против "Аль-Хиляля" Роналду применил удушающий прием по отношению к сопернику.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас