Таланта Динамо признали лучшим молодым игроком Украины

Юный полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко с мячом. Фото: Instagram/_tsarenko_10

Проект "Золотой Талант" обнародовал список лучших молодых футболистов Украины за март 2023 года в возрастной категории U-19. Новый рейтинг возглавил полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко.

Об этом сообщает Dynamomania.

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Проект "Золотой Талант" уже традиционно опросил более 100 экспертов украинского футбола, чтобы определить лучшего молодого футболиста месяца. По результатам голосования, первое место получил Антон Царенко из "Динамо" — более половины респондентов указали игрока в своих анкетах под номером один.

Второе место в рейтинге занял Андрей Булеза, выступающий за ужгородский "Минай". На третьей позиции оказался Богдан Слюбык из львовского клуба "Рух".

Антон Царенко отмечает забитый мяч в ворота "Миная". Фото: Instagram/fc_dynamo_kyiv

Все трое получают регулярную игровую практику в своих клубах в 2023 году. Слюбык начал играть на уровне УПЛ еще в первой половине сезона.

Следует добавить, что голосование проводилось среди известных тренеров, экс-футболистов и спортивных журналистов.

Антон Царенко забил свой дебютный гол за главную команду "Динамо" в матче 20-го тура УПЛ против "Миная". Он открыл счет на 35-й минуте встречи.

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