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"Відчуваю ненависть з боку людей": друга ракетка світу Соболенко висловилась про Україну

19 квітня 2023 15:40
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Перша ракетка Білорусі Соболенко відповіла на критику з України
Білоруська тенісистка Аріна Соболенко. Фото: Reuters/Geoff Burke
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Друга ракетка світу, білоруска Аріна Соболенко, яка неодноразово публічно підтримувала Олександра Лукашенка, поділилась думками щодо війни в Україні. Тенісиска виправдовується, що нічого поганого українцям не зробила. 

Про це вона розповіла в інтерв'ю Bild 

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Дивні погляди та ненависть з боку людей 

Аріна Соболенко бідкається, що постійно відчуває якісь дивні погляди та ненависть з боку людей після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Це відбувається буцімто тільки через те, що вона народилась в Білорусі. 

"Я відчуваю багато дивних поглядів у мій бік і, мабуть, ненависть з боку деяких людей. Але тепер я усвідомлюю, що я нічого поганого Україні не зробила і взагалі нічого не зробила. Є люди, які не люблять мене тільки тому, що я народилася в Білорусі. Це нібито їхнє рішення, і я не можу це контролювати. Звісно, це не найкраще почуття, коли тебе ненавидять люди за те, що ти, по суті, нічого не робиш, але так уже склалося", — зізнається Соболенко. 

Соболенко
Аріна Соболенко на Miami Open. Фото: Reuters/Geoff Burke

Тенісистка також переконана, що Олександр Лукашенко не приносить їй користі, коли публічно обговорює її гру на міжнародних турнірах (самопроголошений президент Білорусі згадував Соболенко під час одного зі своїх виступів в контексті поразки від Сорани Кирсті в Майамі. — Ред.).

"Я впевнена, що це не допомагає. Я не знаю, що сказати, тому що, знову ж таки, він може коментувати мою гру, він може коментувати все, що захоче. Повторюся, я не маю жодного відношення до політики. Я просто спортсменка. Так, я з Білорусі, і я просто намагаюся зробити все можливе у своєму виді спорту. Просто намагаюся зосередитися на собі. Якщо українці ненавидітимуть мене ще більше після його виступу, то що я можу зробити? Якщо вони почуватимуться краще, ненавидячи мене, я буду рада допомогти їм у цьому. Вони можуть це робити. Якби я могла зупинити війну, я б це зробила, але, на жаль, це не в моїй владі й не під моїм контролем. Я просто намагаюся менше сидіти в інтернеті, щоб не бачити нічого подібного. Я хочу зосередитися на собі, на своїй грі й не впадати в депресію через цю ситуацію", — сказала Аріна. 

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