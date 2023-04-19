Первая ракетка Беларуси Соболенко ответила на критику из Украины

Беларуская теннисистка Арина Соболенко. Фото: Reuters/Geoff Burke

Вторая ракетка мира, беларуска Арина Соболенко, которая неоднократно публично поддерживала Александра Лукашенко, поделилась мнением о войне в Украине. Теннисиска оправдывается, что ничего плохого украинцам не сделала.

Об этом она рассказала в интервью Bild

Читайте также:

Странные взгляды и ненависть со стороны людей

Арина Соболенко сетует, что постоянно встречает какие-то странные взгляды и ненависть со стороны людей после широкомасштабного вторжения России в Украину. Это происходит якобы только потому, что она родилась в Беларуси.

"Я чувствую много странных взглядов в мою сторону и, пожалуй, ненависть со стороны некоторых людей. Но теперь я осознаю, что я ничего плохого не сделала и вообще ничего не сделала. Есть люди, которые не любят меня только потому, что я родилась в Беларуси. Это их решение, и я не могу это контролировать. Конечно, это не самое лучшее чувство, когда тебя ненавидят люди за то, что ты, по сути, ничего не делаешь, но так уж сложилось", — признается Соболенко.

Арина Соболенко на Miami Open. Фото: Reuters/Geoff Burke

Теннисистка также убеждена, что Александр Лукашенко не приносит ей пользы, когда публично обсуждает ее игру на международных турнирах (самопровозглашенный президент Беларуси упоминал Соболенко во время одного из своих выступлений в контексте поражения от Сораны Кирсти в Майами. — Ред.).

"Я уверена, что это не помогает. Я не знаю, что сказать, потому что опять же он может комментировать мою игру, он может комментировать все, что захочет. Повторюсь, я не имею никакого отношения к политике. Я просто спортсменка. Да, я из Беларуси, и я просто пытаюсь сделать все возможное в своем виде спорта. Просто пытаюсь сосредоточиться на себе. Если украинцы будут ненавидеть меня еще больше после его выступления, то что я могу сделать? Если они будут чувствовать себя лучше, ненавидя меня, я буду рада помочь им в этом… Они могут это делать… Если бы я могла остановить войну, я бы это сделала, но, к сожалению, это не в моей власти и не под моим контролем… Я просто стараюсь меньше сидеть в интернете, чтобы не видеть ничего подобного. Я хочу сосредоточиться на себе, на своей игре и не впадать в депрессию из-за этой ситуации", — сказала Арина.

Напомним, бразилец Неймар показал свою беременную подругу, которая вскоре родит ему второго сына.

У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригеса. Лидер "Аль-Насра" снова оказался в центре скандала. Во время матча против "Аль-Хиляля" Роналду применил удушающий прием по отношению к сопернику.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал запасным игроком "Марселя". Тренер команды объяснил это решение.

Стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Усика после срыва боя против Тайсона Фьюри.