Таланта Динамо визнали найкращим молодим гравцем України

В Україні назвали найкращого молодого гравця: хто ним став
Проєкт "Золотий Талант" оприлюднив список найкращих молодих футболістів України за підсумками березня у віковій категорії U-19. Новий рейтинг очолив півзахисник київського "Динамо" Антон Царенко.
Про це повідомляє Dynamomania.
Беззаперечне рішення жюрі
Проєкт "Золотий Талант" вже традиційно опитав понад 100 експертів українського футболу, аби визначити найкращого молодого футболіста місяця. За результатами голосуання, першу сходинку отримав Антон Царенко з "Динамо" — більш ніж половина респондентів вказали гравця у своїх анкетах під номером один.
Друге місце у рейтингу посів Андрій Булеза, який виступає за ужгородський "Минай". На третій позиції опинився Богдан Слюбик з львівського клубу "Рух".
Усі троє отримують регулярну ігрову практику в своїх клубах у 2023 році. Слюбик почав грати на рівні УПЛ ще у першій половині сезону.
Варто додати, що голосування проводилось серед відомих тренерів, ексфутболістів та спортивних журналістів.
Антон Царенко забив свій дебютний гол за головну команду "Динамо" у матчі 20 туру УПЛ проти "Миная". Він відкрив рахунок на 35-й хвилині зустрічі.
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