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В Україні назвали найкращого молодого гравця: хто ним став

19 квітня 2023 18:20
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Таланта Динамо визнали найкращим молодим гравцем України
Юний півзахисник київського "Динамо" Антон Царенко з м'ячем. Фото: Instagram/_tsarenko_10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Проєкт "Золотий Талант" оприлюднив список найкращих молодих футболістів України за підсумками березня у віковій категорії U-19. Новий рейтинг очолив півзахисник київського "Динамо" Антон Царенко.

Про це повідомляє Dynamomania.

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Проєкт "Золотий Талант" вже традиційно опитав понад 100 експертів українського футболу, аби визначити найкращого молодого футболіста місяця. За результатами голосуання, першу сходинку отримав Антон Царенко з "Динамо" — більш ніж половина респондентів вказали гравця у своїх анкетах під номером один. 

Друге місце у рейтингу посів Андрій Булеза, який виступає за ужгородський "Минай". На третій позиції опинився Богдан Слюбик з львівського клубу "Рух". 

Антон Царенко
Антон Царенко святкує забитий м'яч у ворота "Миная". Фото: Instagram/fc_dynamo_kyiv 

Усі троє отримують регулярну ігрову практику в своїх клубах у 2023 році. Слюбик почав грати на рівні УПЛ ще у першій половині сезону.  

Варто додати, що голосування проводилось серед відомих тренерів, ексфутболістів та спортивних журналістів. 

Антон Царенко забив свій дебютний гол за головну команду "Динамо" у матчі 20 туру УПЛ проти "Миная". Він відкрив рахунок на 35-й хвилині зустрічі. 

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