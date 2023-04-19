Таланта Динамо визнали найкращим молодим гравцем України

Юний півзахисник київського "Динамо" Антон Царенко з м'ячем. Фото: Instagram/_tsarenko_10

Проєкт "Золотий Талант" оприлюднив список найкращих молодих футболістів України за підсумками березня у віковій категорії U-19. Новий рейтинг очолив півзахисник київського "Динамо" Антон Царенко.

Про це повідомляє Dynamomania.

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Проєкт "Золотий Талант" вже традиційно опитав понад 100 експертів українського футболу, аби визначити найкращого молодого футболіста місяця. За результатами голосуання, першу сходинку отримав Антон Царенко з "Динамо" — більш ніж половина респондентів вказали гравця у своїх анкетах під номером один.

Друге місце у рейтингу посів Андрій Булеза, який виступає за ужгородський "Минай". На третій позиції опинився Богдан Слюбик з львівського клубу "Рух".

Антон Царенко святкує забитий м'яч у ворота "Миная". Фото: Instagram/fc_dynamo_kyiv

Усі троє отримують регулярну ігрову практику в своїх клубах у 2023 році. Слюбик почав грати на рівні УПЛ ще у першій половині сезону.

Варто додати, що голосування проводилось серед відомих тренерів, ексфутболістів та спортивних журналістів.

Антон Царенко забив свій дебютний гол за головну команду "Динамо" у матчі 20 туру УПЛ проти "Миная". Він відкрив рахунок на 35-й хвилині зустрічі.

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