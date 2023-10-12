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В Украине построят новый футбольный стадион: о каком городе речь

12 октября 2023 15:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Украине построят новый футбольный стадион: о каком городе речь
Стадион "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Полесье" стало одним из открытий турнира. Команда Юрия Калитвинцева идет на втором месте в турнирной таблице после десяти туров. 

Однако при этом стадион "Полесья" критикуют за несоответствие некоторым нормам УПЛ, сообщает официальный сайт клуба. 

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Поединки с участием житомирской команды ставят на светлое время суток, поскольку на стадионе "Полесья" нет освещения. Специальное помещение для пресс-конференций тоже отсутствует, и все это клубу необходимо исправить. 

Владимир Загурский
Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Новый стадион для "Полесья" 

Гендиректор житомирского клуба Владимир Загурский заявил, что "Полесье" готово реконструировать арендованный у области стадион, а также занимается вопросом постройки новой арены.

Полесье
Игроки "Полесья" празднуют гол в ворота "Динамо". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Загурский ответил на претензии о том, что после победы над "Динамо" (3:2) главной тренер киевлян Мирча Луческу не смог пообщаться с журналистами из-за отсутствия специального помещения для этого. Гендиректор "Полесья" объяснил, что проведение пресс-конференций после матчей не является обязательным требованием во время военного положения.

"Это стадион областной собственности. Но вместе с тем клуб осуществляет и готов в дальнейшем осуществлять огромные капитальные инвестиции и за свой счет работать над дальнейшим обустройством освещения на арене, закончить работы, связанные с окончанием всей реконструкции стадиона, включая благоустройство территории. Параллельно ведутся работы по строительству своего стадиона", — заявил Владимир Загурский. 

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