В Україні збудують новий футбольний стадіон: про яке місто йдеться
Нинішнього сезону української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Полісся" стало одним із відкриттів турніру. Команда Юрія Калитвинцева йде на другому місці у турнірній таблиці після десяти турів.
Однак, при цьому стадіон "Полісся" критикують за невідповідність деяким нормам УПЛ, повідомляє офіційний сайт клубу.
Поєдинки за участю житомирської команди ставлять на світлий час, оскільки на стадіоні "Полісся" немає освітлення. Спеціального приміщення для пресконференцій також немає, і все це клубу необхідно виправити.
Новий стадіон для "Полісся"
Гендиректор житомирського клубу Володимир Загурський заявив, що "Полісся" готове реконструювати орендований в області стадіон, а також займається питанням будівництва нової арени.
Загурський відповів на претензії про те, що після перемоги над "Динамо" (3:2) головний тренер киян Мірча Луческу не зміг поспілкуватися із журналістами через відсутність спеціального приміщення для цього. Гендиректор "Полісся" пояснив, що проведення пресконференцій після матчів не є обов'язковою вимогою під час воєнного стану.
"Це стадіон обласної власності. Але водночас клуб здійснює і готовий надалі здійснювати величезні капітальні інвестиції та власним коштом працювати над подальшим облаштуванням освітлення на арені, закінчити роботи, пов'язані із закінченням всієї реконструкції стадіону, включаючи благоустрій території. Паралельно ведуться роботи з будівництві свого стадіону", — заявив Володимир Загурський.
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