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В Україні збудують новий футбольний стадіон: про яке місто йдеться

12 жовтня 2023 15:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
В Україні збудують новий футбольний стадіон: про яке місто йдеться
Стадіон "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Нинішнього сезону української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Полісся" стало одним із відкриттів турніру. Команда Юрія Калитвинцева йде на другому місці у турнірній таблиці після десяти турів.

Однак, при цьому стадіон "Полісся" критикують за невідповідність деяким нормам УПЛ, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Поєдинки за участю житомирської команди ставлять на світлий час, оскільки на стадіоні "Полісся" немає освітлення. Спеціального приміщення для пресконференцій також немає, і все це клубу необхідно виправити.

Володимир Загурський
Генеральний директор "Полісся" Володимир Загурський. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Новий стадіон для "Полісся"

Гендиректор житомирського клубу Володимир Загурський заявив, що "Полісся" готове реконструювати орендований в області стадіон, а також займається питанням будівництва нової арени.

Полісся
Гравці "Полісся" святкують гол у ворота "Динамо". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Загурський відповів на претензії про те, що після перемоги над "Динамо" (3:2) головний тренер киян Мірча Луческу не зміг поспілкуватися із журналістами через відсутність спеціального приміщення для цього. Гендиректор "Полісся" пояснив, що проведення пресконференцій після матчів не є обов'язковою вимогою під час воєнного стану.

"Це стадіон обласної власності. Але водночас клуб здійснює і готовий надалі здійснювати величезні капітальні інвестиції та власним коштом працювати над подальшим облаштуванням освітлення на арені, закінчити роботи, пов'язані із закінченням всієї реконструкції стадіону, включаючи благоустрій території. Паралельно ведуться роботи з будівництві свого стадіону", — заявив Володимир Загурський.

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