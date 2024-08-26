Победы ЛНЗ, Вереса и Левого Берега в четвертом туре УПЛ

Матч ЛНЗ — "Карпаты". Фото: УПЛ

В Украинской премьер-лиге прошли матчи четвертого тура. ЛНЗ принимало "Карпаты", "Колос" играл с "Вересом", а "Левый Берег" противостоял "Черноморцу".

Победы одержали ЛНЗ, "Верес" и "Левый Берег", сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

ЛНЗ — "Карпаты"

"Карпаты" лучше начали игру, разыгрывая свои комбинации и контролируя мяч. Особенно в такой игре выделялись Очеретько и Стенио.

"Карпаты" забили на 34 минуте. После углового мяч отлетел на Чачуа, который из-за пределов штрафной пробил Кучеренко.

Во втором тайме ЛНЗ начал играть лучше и перехватил инициативу. На 61-й минуте Пасич дальним ударом сравнял счет.

На 77-й минуте черкасцы забили второй мяч. Бессала накрутил игроков "Карпат" на левом краю штрафной площадки и пасом вывел Яшари на свидание с голкипером и игрок ЛНЗ не оставил шансов Кемкину.

ЛНЗ — "Карпаты" — 2:1

Голы: Пасич, 61, Яшари, 77 — Чачуа, 34

ЛНЗ: Кучеренко — Салиху, Дайко, Муравский — Путря, Ноникашвили (Бойко, 73), Тилль (Олейник, 83), Пасич — Яшари, Авагимян (Момо, 46) — Молло Бессала (Наумец, 90)

"Карпаты": Кемкин — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко — Альварес Гарсия — Очеретько (Шах, 65), Чачуа (Кузик, 75) — Подлепенец (Костенко, 76), Невес Алвес (Устименко, 65), Занетти Толедо (Клименко, 57)

Предупреждения: Бессала, Кучеренко, Тилль, Яшари.

"Колос" — "Верес"

Команда из Ровно активно начала игру и создавала много моментов у ворот соперника. Однако забить ни у Гайдучика, ни у Яго, ни у Степанюка не получилось.

Во втором тайме на 54-й минуте "Колос" пропустил быструю атаку "Вереса", в ходе которой Шарай обыграл защитника, а затем и голкипера.

Лишь после пропущенного мяча "Колос" начал активно создавать моменты, но счет они не сравняли.

"Колос" — "Верес" — 0:1

Гол: Шарай, 54

"Колос": Мисак — Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуриков — Гагнидзе, Демченко — Ильин (Криворучко, 46), Ореховский (Салабай, 46), Великан (Третьяков, 73) — Безбородько (Паулаускас, 46).

"Верес": Когут — Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Шарай (Клец, 87), Куция (Кучеров, 46), Яго, Луан (Дахновский, 46) — Степанюк — Гайдучик (Мрвальевич, 46).

Предупреждение: Яго

"Левый Берег" — "Черноморец"

С первых минут команды показали равный матч, где были моменты как у одной, так и у другой команды.

Однако первый мяч забили хозяева на 29-й минуте. После стандарта Синица сбросил на 11-метровую отметку, где Акимов пробил голкипера одесситов.

В конце первого тайма "Черноморец" забил, но гол отменили из-за офсайда.

Во втором тайме команды продолжили создавать моменты, но у "Черноморца" их было больше. Несмотря на атаки соперника "Левый Берег", отстоял победу.

"Левый Берег" — "Черноморец" — 1:0

Гол: Акимов, 29

"Левый Берег": Механов — Соколов, Акимов, Самар, Сидней (Шаповал, 46) — Банада, Дедух — Синица (Войцеховский, 85), Спиваков (Галас, 65), И. Когут (М. Когут, 46) — Сухоручко.

"Черноморец": Рудько — Кайо, Удод, Бутко, Кисель — Габелок (Васильев, 81), Шпорн (Белошевский, 69), Петряк (Нето, 69) — Попов, Хобленко (Калин, 81), Янаков (Пшеничнюк, 63).

Предупреждения: Дедух, Соколов, Банада — Петряк, Бутко, Вечный

Напомним, "Динамо" может продать Владислава Ваната в известную команду, уже покупавшую игроков у киевлян.

Андрей Лунин принял решение о трансфере из "Реала" — куда перейдет футболист.

Трансфер Виктора Цыганкова принесет "Жироне" огромные деньги — куда перейдет украинец.

"Динамо" нашло нового форварда, который решит проблему команды в атаке.

Александр Усик хочет должность министра молодежи и спорта Украины.