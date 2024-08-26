Перемоги ЛНЗ, Вереса та Лівого Берега в четвертому турі УПЛ — відео

Матч ЛНЗ — "Карпати". Фото: УПЛ

В Українській прем’єр-лізі пройшли матчі четвертого туру. ЛНЗ приймало "Карпати", "Колос" грав з "Вересом", а "Лівий Берег" протистояв "Чорноморцю".

Перемоги здобули ЛНЗ, "Верес" та "Лівий Берег", повідомив портал Новини.LIVE.

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ЛНЗ — "Карпати"

"Карпати" краща почали гру, розігруючи свої комбінації та контролюючи м’яч. Особливо в такій грі виділялись Очеретько та Стеніо.

"Карпати" забили на 34-й хвилині. Після кутового м’яч відлетів на Чачуа, котрий з-за меж штрафного майданчика пробив Кучеренка.

У другому таймі ЛНЗ почав грати краще і перехопив ініціативу. На 61-й хвилині Пасіч дальнім ударом зрівняв рахунок.

На 77-й хвилині черкасці забили другий м’яч. Бессала накрутив гравців "Карпат" на лівому краю штрафного майданчика та пасом вивів Яшарі на побачення з голкіпером і гравець ЛНЗ не залишив шансів Кемкіну.

ЛНЗ — "Карпати" — 2:1

Голи: Пасіч, 61, Яшарі, 77 — Чачуа, 34

ЛНЗ: Кучеренко — Саліху, Дайко, Муравський — Путря, Нонікашвілі (Бойко, 73), Тілль (Олійник, 83), Пасіч — Яшарі, Авагімян (Момо, 46) — Молло Бессала (Наумець, 90)

"Карпати": Кемкін — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Альварес Гарсія — Очеретько (Шах, 65), Чачуа (Кузик, 75) — Підлепенець (Костенко, 76), Невес Алвес (Устименко, 65), Занетті Толедо (Клименко, 57)

Попередження: Бессала, Кучеренко, Тілль, Яшарі.

"Колос" — "Верес"

Команда з Рівного активно почала гру та створювала багато моментів у воріт суперника. Однак забити ні у Гайдучика, ні у Яго, ні у Степанюка не вийшло.

У другому таймі на 54-й хвилині "Колос" пропустив швидку атаку "Вереса", в ході якої Шарай обіграв захисника, а потім й голкіпера.

Лише після пропущеного м’яча "Колос" почав активно створювати моменти, але рахунок вони не зрівняли.

"Колос" — "Верес" — 0:1

Гол: Шарай, 54

"Колос": Мисак — Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Ільїн (Криворучко, 46), Оріховський (Салабай, 46), Велетень (Третьяков, 73) — Безбородько (Паулаускас, 46).

"Верес": Когут — Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Шарай (Кльоц, 87), Куція (Кучеров, 46), Яго, Луан (Дахновський, 46) — Степанюк — Гайдучик (Мрвальєвич, 46).

Попередження: Яго

"Лівий Берег" — "Чорноморець"

З перших хвилин команди показали рівний матч, де були моменти як у однієї, так і у іншої команди.

Однак перший м’яч забили господарі на 29-й хвилині. Після стандарту Синиця скинув на позначку 11-метрового, де Якимів пробив голкіпера одеситів.

У кінці першого тайму "Чорноморець" забив, але гол скасували через офсайд.

У другому таймі команди продовжили створювати моменти, але у "Чорноморця" їх було більше. Попри атаку суперника "Лівий Берег" відстояв перемогу.

"Лівий Берег" — "Чорноморець" — 1:0

Гол: Якимів, 29

"Лівий Берег": Механів — Соколов, Якимів, Самар, Сіднней (Шаповал, 46) — Банада, Дедух — Синиця (Войцеховський, 85), Співаков (Галас, 65), І. Когут (М. Когут, 46) — Сухоручко.

"Чорноморець": Рудько — Кайо, Удод, Бутко, Кисіль — Габелок (Васильєв, 81), Шпорн (Білошевський, 69), Петряк (Нето, 69) — Попов, Хобленко (Калин, 81), Янаков (Пшеничнюк, 63).

Попередження: Дедух, Соколов, Банада — Петряк, Бутко, Вічний

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