Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow В УПЛ ЛНЗ переграв Карпати, а Верес та Лівий берег вирвали перші перемоги в сезоні arrow

В УПЛ ЛНЗ переграв Карпати, а Верес та Лівий берег вирвали перші перемоги в сезоні

26 серпня 2024 22:21
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Перемоги ЛНЗ, Вереса та Лівого Берега в четвертому турі УПЛ — відео
Матч ЛНЗ — "Карпати". Фото: УПЛ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Українській прем’єр-лізі пройшли матчі четвертого туру. ЛНЗ приймало "Карпати", "Колос" грав з "Вересом", а "Лівий Берег" протистояв "Чорноморцю".

Перемоги здобули ЛНЗ, "Верес" та "Лівий Берег", повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

ЛНЗ — "Карпати"

"Карпати" краща почали гру, розігруючи свої комбінації та контролюючи м’яч. Особливо в такій грі виділялись Очеретько та Стеніо.

"Карпати" забили на 34-й хвилині. Після кутового м’яч відлетів на Чачуа, котрий з-за меж штрафного майданчика пробив Кучеренка.

У другому таймі ЛНЗ почав грати краще і перехопив ініціативу. На 61-й хвилині Пасіч дальнім ударом зрівняв рахунок.

На 77-й хвилині черкасці забили другий м’яч. Бессала накрутив гравців "Карпат" на лівому краю штрафного майданчика та пасом вивів Яшарі на побачення з голкіпером і гравець ЛНЗ не залишив шансів Кемкіну.

ЛНЗ — "Карпати" — 2:1

Голи: Пасіч, 61, Яшарі, 77 — Чачуа, 34

ЛНЗ: Кучеренко — Саліху, Дайко, Муравський — Путря, Нонікашвілі (Бойко, 73), Тілль (Олійник, 83), Пасіч — Яшарі, Авагімян (Момо, 46) — Молло Бессала (Наумець, 90)

"Карпати": Кемкін — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Альварес Гарсія — Очеретько (Шах, 65), Чачуа (Кузик, 75) — Підлепенець (Костенко, 76), Невес Алвес (Устименко, 65), Занетті Толедо (Клименко, 57)

Попередження: Бессала, Кучеренко, Тілль, Яшарі.

"Колос" — "Верес"

Команда з Рівного активно почала гру та створювала багато моментів у воріт суперника. Однак забити ні у Гайдучика, ні у Яго, ні у Степанюка не вийшло.

У другому таймі на 54-й хвилині "Колос" пропустив швидку атаку "Вереса", в ході якої Шарай обіграв захисника, а потім й голкіпера.

Лише після пропущеного м’яча "Колос" почав активно створювати моменти, але рахунок вони не зрівняли.

"Колос" — "Верес" — 0:1

Гол: Шарай, 54

"Колос": Мисак — Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Ільїн (Криворучко, 46), Оріховський (Салабай, 46), Велетень (Третьяков, 73) — Безбородько (Паулаускас, 46).

"Верес": Когут — Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Шарай (Кльоц, 87), Куція (Кучеров, 46), Яго, Луан (Дахновський, 46) — Степанюк — Гайдучик (Мрвальєвич, 46).

Попередження: Яго

"Лівий Берег" — "Чорноморець"

З перших хвилин команди показали рівний матч, де були моменти як у однієї, так і у іншої команди.

Однак перший м’яч забили господарі на 29-й хвилині. Після стандарту Синиця скинув на позначку 11-метрового, де Якимів пробив голкіпера одеситів.

У кінці першого тайму "Чорноморець" забив, але гол скасували через офсайд.

У другому таймі команди продовжили створювати моменти, але у "Чорноморця" їх було більше. Попри атаку суперника "Лівий Берег" відстояв перемогу.

"Лівий Берег" — "Чорноморець" — 1:0

Гол: Якимів, 29

"Лівий Берег": Механів — Соколов, Якимів, Самар, Сіднней (Шаповал, 46) — Банада, Дедух — Синиця (Войцеховський, 85), Співаков (Галас, 65), І. Когут (М. Когут, 46) — Сухоручко.

"Чорноморець": Рудько — Кайо, Удод, Бутко, Кисіль — Габелок (Васильєв, 81), Шпорн (Білошевський, 69), Петряк (Нето, 69) — Попов, Хобленко (Калин, 81), Янаков (Пшеничнюк, 63).

Попередження: Дедух, Соколов, Банада — Петряк, Бутко, Вічний

Нагадаємо, "Динамо" може продати Владислава Ваната у відому команду, яка вже купувала гравців у киян.

Андрій Лунін ухвалив рішення про трансфер із "Реалу" — куди перейде футболіст.

Трансфер Віктора Циганкова принесе "Жироні" величезні гроші — куди перейде українець.

"Динамо" знайшло нового форварда, який вирішить проблему команди в атаці.

Олександр Усик хоче посаду міністра молоді та спорту України.

Карпати футбол Чорноморець Колос УПЛ Верес ЛНЗ Лівий берег

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:05 В ДСНС назвали кількість постраждалих та загиблих внаслідок масованої російської атаки

23:04 Невтішний прогноз від Yasno на завтра — де відключення будуть найжорсткішими

23:03 Звідки і з чого росіяни атакували Україну — інфографіка

22:53 Кривбас домовився про продаж своєї зірки в європейський футбольний клуб

22:53 В ДПСУ пояснили, як Курська операція вплинула на безпекову ситуацію на Сумщині

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

22:45 Ціни на пальне в Україні — якою буде вартість бензину на АЗС завтра

Text

22:37 Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

22:36 Українські військові з початку Курської операції захопили в полон 247 росіян, — ЗМІ

22:33 На Рівненщині чоловік не з'явився в ТЦК для уточнення даних — що вирішив суд

22:21 В УПЛ ЛНЗ переграв Карпати, а Верес та Лівий берег вирвали перші перемоги в сезоні

23:05 В ДСНС назвали кількість постраждалих та загиблих внаслідок масованої російської атаки

23:04 Невтішний прогноз від Yasno на завтра — де відключення будуть найжорсткішими

23:03 Звідки і з чого росіяни атакували Україну — інфографіка

22:53 Кривбас домовився про продаж своєї зірки в європейський футбольний клуб

22:53 В ДПСУ пояснили, як Курська операція вплинула на безпекову ситуацію на Сумщині

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

22:45 Ціни на пальне в Україні — якою буде вартість бензину на АЗС завтра

22:36 Українські військові з початку Курської операції захопили в полон 247 росіян, — ЗМІ

22:33 На Рівненщині чоловік не з'явився в ТЦК для уточнення даних — що вирішив суд

22:21 В УПЛ ЛНЗ переграв Карпати, а Верес та Лівий берег вирвали перші перемоги в сезоні

21:59 У Міноборони назвали рапорти, які є найпопулярнішими у додатку Армія+

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

22:37 Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

Text

21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті