Жирона – Гранада – что ждет Довбика и Цыганкова

Игроки Жироны. Фото: ФК Жирона

В пятницу, 24 мая, состоится матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся команды "Жирона" и "Гранада". Главный тренер "Жироны" рассказал, какие изменения ждут в составе.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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По словам главного тренера "Жироны" Мичела, два игрока — Борха Гарсия и Джон Солис не появятся завтра на поле в основном составе.

"Остальные игроки будут доступны", — заявил он.

Поэтому, вероятно, украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков смогут посоревноваться за победу в составе "Жироны". Игра пройдет на стадионе "Монтиливи".

Места команд в чемпионате

Команда Мишеля гарантированно получит бронзовое место в турнирной таблице, а "Гранада" разместилась значительно ниже. Жиронцы не смогли удержаться на втором месте, ведь они проиграли борьбу "Барселоне", уступая четыре очка. Однако команда уверенно борется за место в Лиге Чемпионов.

"Гранада" выступила хуже и "вылетает" из Ла Лиги, очутившись на 19 месте.

Довбик может стать лучшим бомбардиром

Украинец Артем Довбык в составе "Жироны" стал главным претендентом на награду лучшего бомбардира чемпионата Испании.

Он забил 20 голов в Ла Лиге и еще сможет увеличить эту цифру. У него будет возможность получить престижную награду — трофей Пичичи, ежегодно присуждающий спортивное издание Marca.

Если ему удастся завоевать трофей, он станет вторым украинцем после Андрея Шевченко, кому это удалось. До сих пор президент УАФ единственным среди украинцев становился лучшим бомбардиром в одном из пяти ведущих европейских чемпионатов.

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