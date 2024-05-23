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В Жироні розповіли, що чекає на Довбика та Циганкова

23 травня 2024 17:20
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Жирона – Гранада – що чекає на Довбика і Циганкова
Гравці Жирони. Фото: ФК Жирона
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

У п'ятницю, 24 травня, відбудеться матч 38-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому зустрінуться команди "Жирона" та "Гранада". Головний тренер "Жирони" розповів, які зміни чекають у складі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Жирона – Гранада – що чекає на Довбика і Циганкова

За словами головного тренера "Жирони" Мічела, два гравці — Борха Гарсія і Джон Соліс не зʼявляться завтра на полі в основному складі. 

"Решта гравців будуть доступні", — заявив він.

Тож, ймовірно українці Артем Довбик та Віктор Циганков матимуть змогу позмагатись за перемогу у складі "Жирони".  Гра пройде на стадіоні "Монтіліві".

Місця команд у чемпіонаті

Команда Мішеля гарантовано отримає бронзове місце у турнірній таблиці, натомість "Гранада" розмістилась значно нижче. Жиронці не змогли втриматись на другому місці, адже вони програли боротьбу "Барселоні", поступаючись 4 очками. Проте команда впевнено змагається за місце в Лізі Чемпіонів.

"Гранада" виступила гірше та "вилітає" з Ла Ліги, опинившись на 19 місці.

Довбик може стати найкращим бомбардиром

Українець Артем Довбик у складі "Жирони" став головним претендентом на нагороду найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії. 

Він забив 20 голів у Ла Лізі та ще матиме можливість збільшити цю цифру. Він матиме можливість отримати престижну нагороду — трофей Пічічі, який щорічно присуджує спортивне видання Marca.

Якщо йому вдасться здобути трофей, він стане другим українцем після Андрія Шевченка, кому це вдалось. Досі лише президент УАФ єдиним серед українців ставав найкращим бомбардиром в одному з п'яти провідних європейських чемпіонатів. 

Нагадаємо, Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

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Де Брюйне обрав клуб, у якому продовжить кар'єру.

футбол
Артем Довбик
Іспанія
Віктор Циганков
Жирона

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