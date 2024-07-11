Ван Дейк раскритиковал судью после поражения Нидерландов от Англии

Вирджил Ван Дейк в матче против сборной Англии. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Защитник английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк остался недоволен работой судьи Феликса Цвайера во время полуфинала Евро-2024 с Англией. Рефери назначил в ворота "оранжевых" спорный пенальти.

Харри Кейн уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, а Олли Уоткинс в конце матча забил победный гол за Англию, напоминает Mundo Deportivo.

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Капитан сборной Нидерландов признал, что его команда проиграла не только из-за ошибок немецкого судьи. При этом Вирджил Ван Дейк заявил о том, что сложно одновременно бороться и с соперником, и с последствиями работы арбитра.

Вирджил Ван Дейк после матча с Англией. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Уход Ван Дейка из национальной команды

Опытный 33-летний футболист не исключает завершения международной карьеры. Нидерландский защитник признал, что минувший сезон был тяжелым для него в эмоциональном и физическом плане.

"Я еще не знаю, что буду делать дальше. Впереди отпуск, и я обдумаю ситуацию. Сейчас могу сказать о том, что я опустошен. Не готов сказать, продолжу ли выступать за сборную Нидерландов. Но вскоре оглашу свое решение", — пообещал защитник.

Вирджил Ван Дейк выступает за сборную Нидерландов с 2015 года. Он провел в национальной команде 74 поединка и забил 9 голов.

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