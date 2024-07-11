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Ван Дейк розкритикував суддівство на Євро-2024 і заговорив про відхід зі збірної

11 липня 2024 15:02
Валерій Ковалевич - Редактор
Ван Дейк розкритикував суддю після поразки Нідерландів від Англії
Вірджіл Ван Дейк у матчі проти збірної Англії. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw
Валерій Ковалевич - Редактор

Захисник англійського "Ліверпуля" та збірної Нідерландів Вірджіл Ван Дейк залишився незадоволеним роботою судді Фелікса Цваєра під час півфіналу Євро-2024 з Англією. Рефері призначив у ворота "помаранчевих" спірний пенальті.

Харрі Кейн впевнено реалізував одинадцятиметровий удар, а Оллі Воткінс наприкінці матчу забив переможний гол за Англію, нагадує Mundo Deportivo.

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Капітан збірної Нідерландів визнав, що його команда програла не лише через помилки німецького судді. При цьому Вірджіл Ван Дейк заявив, що складно одночасно боротися і з суперником, і з наслідками роботи арбітра.

Вірджіл Ван Дейк
Вірджіл Ван Дейк після матчу з Англією. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Відхід Ван Дейка із національної команди

Досвідчений 33-річний футболіст не відкидає завершення міжнародної кар'єри. Нідерландський захисник визнав, що минулий сезон був важким для нього в емоційному та фізичному плані.

"Я ще не знаю, що робитиму далі. Попереду відпустка, і я обдумаю ситуацію. Зараз можу сказати про те, що я спустошений. Не готовий сказати, чи продовжуватиму виступати за збірну Нідерландів. Але незабаром оголошу своє рішення", — пообіцяв захисник.

Вірджіл Ван Дейк виступає за збірну Нідерландів із 2015 року. Він провів у національній команді 74 поєдинки та забив 9 голів.

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спорт футбол Нідерланди Євро-2024 Збірна Англії по футболу

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