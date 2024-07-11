Ван Дейк розкритикував суддю після поразки Нідерландів від Англії

Ван Дейк розкритикував суддівство на Євро-2024 і заговорив про відхід зі збірної
Захисник англійського "Ліверпуля" та збірної Нідерландів Вірджіл Ван Дейк залишився незадоволеним роботою судді Фелікса Цваєра під час півфіналу Євро-2024 з Англією. Рефері призначив у ворота "помаранчевих" спірний пенальті.
Харрі Кейн впевнено реалізував одинадцятиметровий удар, а Оллі Воткінс наприкінці матчу забив переможний гол за Англію, нагадує Mundo Deportivo.
Капітан збірної Нідерландів визнав, що його команда програла не лише через помилки німецького судді. При цьому Вірджіл Ван Дейк заявив, що складно одночасно боротися і з суперником, і з наслідками роботи арбітра.
Відхід Ван Дейка із національної команди
Досвідчений 33-річний футболіст не відкидає завершення міжнародної кар'єри. Нідерландський захисник визнав, що минулий сезон був важким для нього в емоційному та фізичному плані.
"Я ще не знаю, що робитиму далі. Попереду відпустка, і я обдумаю ситуацію. Зараз можу сказати про те, що я спустошений. Не готовий сказати, чи продовжуватиму виступати за збірну Нідерландів. Але незабаром оголошу своє рішення", — пообіцяв захисник.
Вірджіл Ван Дейк виступає за збірну Нідерландів із 2015 року. Він провів у національній команді 74 поєдинки та забив 9 голів.
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