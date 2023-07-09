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Ван дер Сар остается в реанимации: за его жизнь борются врачи

9 июля 2023 12:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ван дер Сар остается в реанимации: за его жизнь борются врачи
52-летняя легенда попала в больницу в Хорватии. Фото: Twitter/AFC Ajax
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Состояние легендарного вратаря сборной Нидерландов и ветерана "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Эдвина ван дер Сара до сих пор вызывает опасения медиков. Накануне он был госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг.

Пресс-служба "Аякса" со ссылкой на супругу экс-футболиста сообщает, что он остается в реанимации.

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Спасать легенду пришлось еще в пятницу, когда он проводил отпуск в Хорватии. Его забрали в реанимацию ближайшей больницы.

В сообщении амстердамского клуба говорится, что состояние стабильное, но по-прежнему вызывает опасения. Отмечается также, что семья ван дер Сара "благодарна и глубоко поражена многочисленными заявлениями о поддержке".

Недавно ушел с должности

Напомним, вратарь выигрывал Лигу чемпионов с "Аяксом" и МЮ. После завершения карьеры футболиста Эдвин ван дер Сар работал в Амстердаме сначала руководителем отдела маркетинга, а затем генеральным директором клуба. Незадолго до попадания в больницу Эдвин покинул свой пост в амстердамском клубе после того, как клуб занял третье место в прошлом сезоне.

"После почти одиннадцати лет работы в совете директоров я закончил. Мы вместе пережили отличные вещи, но это тоже был невероятно тяжелый период", — сказал он после увольнения.

В мае 2006 года голландец женился на Аннемари Ван Кестерен. Ван дер Сара имеет 25-летнего сына Джо, совсем недавно игравшего за "Питтсбург Пантерз".

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