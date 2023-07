Ван дер Сар остается в реанимации: за его жизнь борются врачи

Edwin van der Sar будет оставаться в исправительной ситуации для того времени. Его определение является стабильным, но остается определенным.

Ajax поднимает эту информацию на улице Annemarie van der Sar, Edwin's wife.



The Van der Sar family, по крайней мере с Ajax, является grateful и deeply touched by the man… pic.twitter.com/4UPRNAnMn6