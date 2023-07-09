Ван дер Сар остается в реанимации: за его жизнь борются врачи
Состояние легендарного вратаря сборной Нидерландов и ветерана "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Эдвина ван дер Сара до сих пор вызывает опасения медиков. Накануне он был госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг.
Пресс-служба "Аякса" со ссылкой на супругу экс-футболиста сообщает, что он остается в реанимации.
Спасать легенду пришлось еще в пятницу, когда он проводил отпуск в Хорватии. Его забрали в реанимацию ближайшей больницы.
Edwin van der Sar будет оставаться в исправительной ситуации для того времени. Его определение является стабильным, но остается определенным.— AFC Ajax (@AFCAjax) Июль 8, 2023
Ajax поднимает эту информацию на улице Annemarie van der Sar, Edwin's wife.
The Van der Sar family, по крайней мере с Ajax, является grateful и deeply touched by the man… pic.twitter.com/4UPRNAnMn6
В сообщении амстердамского клуба говорится, что состояние стабильное, но по-прежнему вызывает опасения. Отмечается также, что семья ван дер Сара "благодарна и глубоко поражена многочисленными заявлениями о поддержке".
Недавно ушел с должности
Напомним, вратарь выигрывал Лигу чемпионов с "Аяксом" и МЮ. После завершения карьеры футболиста Эдвин ван дер Сар работал в Амстердаме сначала руководителем отдела маркетинга, а затем генеральным директором клуба. Незадолго до попадания в больницу Эдвин покинул свой пост в амстердамском клубе после того, как клуб занял третье место в прошлом сезоне.
"После почти одиннадцати лет работы в совете директоров я закончил. Мы вместе пережили отличные вещи, но это тоже был невероятно тяжелый период", — сказал он после увольнения.
В мае 2006 года голландец женился на Аннемари Ван Кестерен. Ван дер Сара имеет 25-летнего сына Джо, совсем недавно игравшего за "Питтсбург Пантерз".
Напомним, Трубин, Ракицкий и еще шесть игроков дисквалифицированы за драку "Шахтера" и "Днепра".
Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе: "Днепр-1" получит предложение.
"Ювентус" подписал контракт со звездой "Наполи".
Англия победила Испанию в финале Евро-2023: "трем львам" подчинилось топ достижение.
Официально объявлено о бое Джона Джонса и Стипе Миочича.