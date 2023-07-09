Ван дер Сар остается в реанимации: за его жизнь борются врачи

52-летняя легенда попала в больницу в Хорватии. Фото: Twitter/AFC Ajax

Состояние легендарного вратаря сборной Нидерландов и ветерана "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Эдвина ван дер Сара до сих пор вызывает опасения медиков. Накануне он был госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг.

Пресс-служба "Аякса" со ссылкой на супругу экс-футболиста сообщает, что он остается в реанимации.

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Спасать легенду пришлось еще в пятницу, когда он проводил отпуск в Хорватии. Его забрали в реанимацию ближайшей больницы.

Edwin van der Sar будет оставаться в исправительной ситуации для того времени. Его определение является стабильным, но остается определенным.

Ajax поднимает эту информацию на улице Annemarie van der Sar, Edwin's wife.



The Van der Sar family, по крайней мере с Ajax, является grateful и deeply touched by the man… pic.twitter.com/4UPRNAnMn6 — AFC Ajax (@AFCAjax) Июль 8, 2023

В сообщении амстердамского клуба говорится, что состояние стабильное, но по-прежнему вызывает опасения. Отмечается также, что семья ван дер Сара "благодарна и глубоко поражена многочисленными заявлениями о поддержке".

Недавно ушел с должности

Напомним, вратарь выигрывал Лигу чемпионов с "Аяксом" и МЮ. После завершения карьеры футболиста Эдвин ван дер Сар работал в Амстердаме сначала руководителем отдела маркетинга, а затем генеральным директором клуба. Незадолго до попадания в больницу Эдвин покинул свой пост в амстердамском клубе после того, как клуб занял третье место в прошлом сезоне.

"После почти одиннадцати лет работы в совете директоров я закончил. Мы вместе пережили отличные вещи, но это тоже был невероятно тяжелый период", — сказал он после увольнения.

В мае 2006 года голландец женился на Аннемари Ван Кестерен. Ван дер Сара имеет 25-летнего сына Джо, совсем недавно игравшего за "Питтсбург Пантерз".

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