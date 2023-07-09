Ван дер Сар залишається в реанімації: за його життя борються лікарі

52-річна легенда потрапила у лікарню в Хорватії. Фото: Twitter/AFC Ajax

Стан легендарного воротаря збірної Нідерландів та ветерана "Манчестер Юнайтед" та "Ювентуса" Едвіна ван дер Сара досі викликає побоювання медиків. Напередодні він був шпиталізований через крововилив у мозок.

Пресслужба "Аякса" з посиланням на дружину ексфутболіста повідомляє, що він залишається в реанімації.

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Рятувати легенду довелося ще в п’ятницю, коли він проводив відпуску у Хорватії. Його забрали в реанімацію найближчої лікарні.

Edwin van der Sar will remain in intensive care for the time being. His condition is stable but still concerning.

Ajax shares this information on behalf of Annemarie van der Sar, Edwin's wife.



The Van der Sar family, along with Ajax, is grateful and deeply touched by the many… pic.twitter.com/4UPRNAnMn6 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2023

У повідомленні амстердамського клубу йдеться про те, що стан стабільний, але, як і раніше, викликає побоювання. Зазначається також, що родина ван дер Сара "вдячна та глибоко вражена численними заявами про підтримку".

Нещодавно пішов з посади

Нагадаємо, воротар вигравав Лігу чемпіонів з "Аяксом" та МЮ. Після завершення кар'єри футболіста Едвін ван дер Сар працював в Амстердамі спочатку керівником відділу маркетингу, а потім — генеральним директором клубу. Незадовго до потрапляння до лікарні Едвін залишив свою посаду в амстердамському клубі після того, як клуб посів третє місце минулого сезону.

"Після майже одинадцяти років роботи в раді директорів я закінчив. Ми разом пережили чудові речі, але це також був неймовірно важкий період", — сказав він після звільнення.

У травні 2006 року голландець одружився з Аннемарі Ван Кестерен. Ван дер Сара має 25-річного сина Джо, який зовсім недавно грав за "Піттсбург Пантерз"

Нагадаємо, Трубін, Ракицький та ще шість гравців дискваліфіковані за бійку "Шахтаря" та "Дніпра".

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