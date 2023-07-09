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Ван дер Сар залишається в реанімації: за його життя борються лікарі

9 липня 2023 12:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ван дер Сар залишається в реанімації: за його життя борються лікарі
52-річна легенда потрапила у лікарню в Хорватії. Фото: Twitter/AFC Ajax
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Стан легендарного воротаря збірної Нідерландів та ветерана "Манчестер Юнайтед" та "Ювентуса" Едвіна ван дер Сара досі викликає побоювання медиків. Напередодні він був шпиталізований через крововилив у мозок.

Пресслужба "Аякса" з посиланням на дружину ексфутболіста повідомляє, що він залишається в реанімації.

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Рятувати легенду довелося ще в п’ятницю, коли він проводив відпуску у Хорватії. Його забрали в реанімацію найближчої лікарні.

У повідомленні амстердамського клубу йдеться про те, що стан стабільний, але, як і раніше, викликає побоювання. Зазначається також, що родина ван дер Сара "вдячна та глибоко вражена численними заявами про підтримку".

Нещодавно пішов з посади

Нагадаємо, воротар вигравав Лігу чемпіонів з "Аяксом" та МЮ. Після завершення кар'єри футболіста Едвін ван дер Сар працював в Амстердамі спочатку керівником відділу маркетингу, а потім — генеральним директором клубу. Незадовго до потрапляння до лікарні Едвін залишив свою посаду в амстердамському клубі після того, як клуб посів третє місце минулого сезону.

"Після майже одинадцяти років роботи в раді директорів я закінчив. Ми разом пережили чудові речі, але це також був неймовірно важкий період", — сказав він після звільнення.

У травні 2006 року голландець одружився з Аннемарі Ван Кестерен. Ван дер Сара має 25-річного сина Джо, який зовсім недавно грав за "Піттсбург Пантерз"

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