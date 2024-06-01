Ванат дал оценку группе Украины на Евро-2024 — кто же фаворит квартета

Футболист сборной Украины Владислав Ванат. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу в июне стартует на чемпионате Европы-2024. В состав команды Сергея Реброва был вызван форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат.

После приезда в сборную Ванат в интервью "Взбірна" оценил группу, где сыграет национальная команда.

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По словам Ваната, Бельгия не является фаворитом группы, как многие считают, ведь оценивают их ушедшее золотое поколение.

Владислав считает все команды равными, но бельгийцы чуть сыграннее остальных.

"Мне кажется все плюс-минус равны. Мы имеем четыре хорошие команды. Бельгию все оценивают по тому золотому поколению, которое было в прошлом.

Сейчас у них не так много суперзвезд, а просто лучше командная игра. Мне кажется, что у нас равная группа", — сказал Ванат.

В текущем сезоне 22-летний Ванат в 30 матчах забил 14 мячей и сделал десять ассистов.

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