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Ванат дал оценку группе Украины на Евро-2024 — кто же фаворит квартета

1 июня 2024 10:57
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Агабекян Карен
редактор
Ванат дал оценку группе Украины на Евро-2024 — кто же фаворит квартета
Футболист сборной Украины Владислав Ванат. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины по футболу в июне стартует на чемпионате Европы-2024. В состав команды Сергея Реброва был вызван форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат.

После приезда в сборную Ванат в интервью "Взбірна" оценил группу, где сыграет национальная команда.

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Ванат о соперниках сборной Украины

По словам Ваната, Бельгия не является фаворитом группы, как многие считают, ведь оценивают их ушедшее золотое поколение.

Владислав считает все команды равными, но бельгийцы чуть сыграннее остальных.

"Мне кажется все плюс-минус равны. Мы имеем четыре хорошие команды. Бельгию все оценивают по тому золотому поколению, которое было в прошлом.

Сейчас у них не так много суперзвезд, а просто лучше командная игра. Мне кажется, что у нас равная группа", — сказал Ванат.

В текущем сезоне 22-летний Ванат в 30 матчах забил 14 мячей и сделал десять ассистов.

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футбол
Бельгия
Владислав Ванат
Сборная Украины по футболу
Евро-2024 по футболу

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