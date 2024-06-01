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Ванат дав оцінку групі України на Євро-2024 — хто ж фаворит квартету

1 червня 2024 10:57
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Агабекян Карен
редактор
Ванат дав оцінку групі України на Євро-2024 — хто ж фаворит квартету
Футболіст збірної України Владислав Ванат. Фото: УАФ
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Агабекян Карен
редактор

Збірна України з футболу у червні стартує на чемпіонаті Європи-2024. До складу команди Сергія Реброва був викликаний форвард київського "Динамо" Владислав Ванат.

Після приїзду до збірної Ванат в інтерв'ю "Взбірна" оцінив групу, де зіграє національна команда.

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Ванат про суперників збірної України

За словами Ваната, Бельгія не є фаворитом групи, як багато хто вважає, адже оцінюють їхнє минуле золоте покоління.

Владислав вважає всі команди рівними, але бельгійці трохи зіграніші за решту.

"Мені здається всі плюс-мінус рівні. Ми маємо чотири добрі команди. Бельгію всі оцінюють за тим золотим поколінням, яке було в минулому.

Зараз у них не так багато суперзірок, а просто краща командна гра. Мені здається, що у нас рівна група", — сказав Ванат.

Цього сезону 22-річний Ванат у 30 матчах забив 14 м'ячів і зробив десять асистів.

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футбол
Бельгія
Владислав Ванат
Збірна України з футболу
Євро-2024 по футболу

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