Ванат может перейти с Динамо в чемпионат Испании в клуб, играющий в еврокубках

Украинский нападающий Владислав Ванат в матче с "Рейнджерсом". Фото: "Динамо"

В августе разнообразные итальянские источники заявляли о трансфере форварда киевского "Динамо" Владислава Ваната в миланский "Интер". Однако карьера украинца может развернуться к чемпионату Испании.

По информации журналиста Руди Галетти, Ванат может оказаться в известной команде Ла Лиги.

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По информации источника, в Испании к Ванату есть заинтересованность от "Бетиса".

Мощная испанская команда, которая всегда попадает в еврокубки, пересматривала Владимира Бражко на усиление центра поля и тогда могла обратить внимание на Ваната.

В настоящее время Ванат находится в расширенном списке команды, где также присутствуют форвард "Боруссии" Дортмунд Юссуфа Мукоко, Кевин Денкей из "Серкль Брюгге" и Бреэль Эмболо из "Монако".

Основной целью клуба будет Мукоко, но его подписание маловероятно.

Ванат в текущем сезоне сыграл в четырех матчах, где забил один гол и сделал два ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает форварда в 10 млн евро — это самый дорогой футболист "Динамо".

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