Ванат може перейти з Динамо в чемпіонат Іспанії до клубу, який грає у єврокубках

Ванат може перейти не до Інтера, а до відомого клубу з Іспанії
У серпні різноманітні італійські джерела заявляли про трансфер форварда київського "Динамо" Владислава Ваната в міланський "Інтер". Однак кар’єра українця може розвернутись до чемпіонату Іспанії.
За інформацією журналіста Руді Галетті, Ванат може опинитися у відомій команді Ла-Ліги.
Хто в Іспанії цікавиться Ванатом
За інформацією джерела, в Іспанії до Ваната є зацікавленість від "Бетіса".
Потужна іспанська команда, яка завжди потрапляє в єврокубки, переглядала Володимира Бражка на підсилення центру поля й саме тоді могла звернути увагу на Ваната.
Наразі Ванат є в розширеному списку команди, де також присутні форвард "Боруссії" Дортмунд Юссуфа Мукоко, Кевін Денкей із "Серкль Брюгге" та Бреель Емболо з "Монако".
Основною ціллю клубу буде Мукоко, але його підписання малоймовірне.
Ванат цього сезону зіграв у чотирьох матчах, де забив один гол та зробив два асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює форварда в 10 млн євро — це найдорожчий футболіст "Динамо".
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