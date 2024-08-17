Ванат може перейти з Динамо в чемпіонат Іспанії до клубу, який грає у єврокубках

Український нападник Владислав Ванат у матчі з "Рейнджерс". Фото: "Динамо"

У серпні різноманітні італійські джерела заявляли про трансфер форварда київського "Динамо" Владислава Ваната в міланський "Інтер". Однак кар’єра українця може розвернутись до чемпіонату Іспанії.

За інформацією журналіста Руді Галетті, Ванат може опинитися у відомій команді Ла-Ліги.

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За інформацією джерела, в Іспанії до Ваната є зацікавленість від "Бетіса".

Потужна іспанська команда, яка завжди потрапляє в єврокубки, переглядала Володимира Бражка на підсилення центру поля й саме тоді могла звернути увагу на Ваната.

Наразі Ванат є в розширеному списку команди, де також присутні форвард "Боруссії" Дортмунд Юссуфа Мукоко, Кевін Денкей із "Серкль Брюгге" та Бреель Емболо з "Монако".

Основною ціллю клубу буде Мукоко, але його підписання малоймовірне.

Ванат цього сезону зіграв у чотирьох матчах, де забив один гол та зробив два асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює форварда в 10 млн євро — це найдорожчий футболіст "Динамо".

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