Виктор Цыганков стал лучшим игроком Украины в матче против Чехии в Лиге Наций

Владислав Ванат в матче против Чехии. Фото: УАФ

В матче второго тура группового этапа Лиги Наций сборная Украины проиграла команде Чехии со счетом 2:3. Голы в составе сине-желтых забили Владислав Ванат и Георгий Судаков.

Однако статистические ресурсы WhoScored и Sofascore назвали лучшим в составе Украины другого игрока, сообщил портал Новини.LIVE.

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Виктор Цыганков. Фото: УАФ

Кто стал лучшим в составе Украины

Эксперты WhoScored назвали лучшим игроком в составе сборной Украины Виктора Цыганкова, вышедшего во втором тайме и отдавшего голевой пас на Судакова. Воспитанник киевского "Динамо" получил оценку 7,2.

В Sofascore также считают Цыганкова лучшим игроком. Ему дали оценку 7,6.

Вингер "Жироны" на 68-й минуте заменил Андрея Ярмоленко. За отведенное время он сделал ассист, нанес удар в створ ворот, он 14 раз прикоснулся к мячу, сделал четыре точных ключевых передачи из пяти, создал три момента, дважды подобрал мяч, и допустил пять потерь. ячейка.

Отметим, что болельщики сочли лучшим игроком Ваната, которому впервые дали награду "Лев матча".

Владислав Ванат. Фото: УАФ

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