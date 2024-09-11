Віктор Циганков став кращим гравцем України в матчі проти Чехії в Лізі Націй

Владислав Ванат в матчі проти Чехії. Фото: УАФ

У матчі другого туру групового етапу Ліги Націй збірна України програла команді Чехії з рахунком 2:3. Голи в складі синьо-жовтих забили Владислав Ванат та Георгій Судаков.

Однак, статистичні ресурси WhoScored й Sofascore назвали найкращим у складі України іншого гравця, повідомив портал Новини.LIVE.

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Віктор Циганков. Фото: УАФ

Хто став кращим у складі України

Експерти WhoScored назвали найкращим гравцем у складі збірної України Віктора Циганкова, який вийшов у другому таймі та віддав гольовий пас на Судакова. Вихованець київського "Динамо" отримав оцінку 7,2.

В Sofascore також вважають Циганкова кращим гравцем. Йому дали оцінку 7,6.

Вінгер "Жирони" на 68-й хвилині замінив Андрія Ярмоленка. За відведений час він зробив асист, зробив удар у площину воріт, він 14 разів доторкнувся до м'яча, зробив чотири точні ключові передачі з п’яти, створив три моменти, двічі підібрав м’яч, та допустив п’ять втрат м'яча.

Зазначимо, що вболівальники визнали найкращим гравцем Ваната, якому вперше дали нагороду "Лев матчу".

Владислав Ванат. Фото: УАФ

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