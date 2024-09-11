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Ванат не став найкращим гравцем збірної України у матчі з Чехією — це інший динамівець

11 вересня 2024 11:15
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Віктор Циганков став кращим гравцем України в матчі проти Чехії в Лізі Націй
Владислав Ванат в матчі проти Чехії. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У матчі другого туру групового етапу Ліги Націй збірна України програла команді Чехії з рахунком 2:3. Голи в складі синьо-жовтих забили Владислав Ванат та Георгій Судаков.

Однак, статистичні ресурси WhoScored й Sofascore назвали найкращим у складі України іншого гравця, повідомив портал Новини.LIVE.

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Віктор Циганков. Фото: УАФ

Хто став кращим у складі України

Експерти WhoScored назвали найкращим гравцем у складі збірної України Віктора Циганкова, який вийшов у другому таймі та віддав гольовий пас на Судакова. Вихованець київського "Динамо" отримав оцінку 7,2.

В Sofascore також вважають Циганкова кращим гравцем. Йому дали оцінку 7,6.

Вінгер "Жирони" на 68-й хвилині замінив Андрія Ярмоленка. За відведений час він зробив асист, зробив удар у площину воріт, він 14 разів доторкнувся до м'яча, зробив чотири точні ключові передачі з п’яти, створив три моменти, двічі підібрав м’яч, та допустив п’ять втрат м'яча.

Зазначимо, що вболівальники визнали найкращим гравцем Ваната, якому вперше дали нагороду "Лев матчу".

Владислав Ванат
Владислав Ванат. Фото: УАФ

Нагадаємо, дружина лідера збірної України взяла участь у відвертій фотосесії.

Зінченко пояснив, чому програла збірна України та що буде з командою.

Тренер збірної Чехії Гашек пояснив, чим його здивувала команда Реброва.

Шевченко зізнався, чому на початку року переїхав жити з Лондона до Києва.

Український футболіст вперше прокоментував рішення втекти в Білорусь.

футбол Збірна України з футболу Віктор Циганков Ліга Націй Владислав Ванат Збірна Чехії

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