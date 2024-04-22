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Ванат подписал новый контракт с Динамо

22 апреля 2024 20:38
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Агабекян Карен
редактор
Ванат подписал новый контракт с Динамо
Владислав Ванат продлил контракт. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" начало работу над будущим трансфером Владислава Ваната в топовые чемпионаты. Киевляне предпринял первый шаг, чтобы не потерять форварда за копейки.

Пресс-служба "Динамо" сообщила о продлении контракта с Ванатом.

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Новый контракт с 22-летним нападающим продлили до 30 января 2027 года.

В клубе не сообщили, но обычно при продлении контракта футболисту увеличивают зарплату.

Владислав дебютировал в клубе 9 мая 2021 года в матче УПЛ в "Колосом". С того момента Ванат провел за "Динамо" 63 официальных матча, где забил 25 мячей и сделал 13 голевых передач.

В прошлом сезоне Ванат стал лучшим бомбардиром команды в УПЛ, забив 12 голов. В текущем чемпионате форвард уже отметился 12 мячами и лидирует в бомбардирской гонке во всей УПЛ. Также у Владислава 10 ассистов в сезоне.

Статистический портал "Трансфермаркет" оценивает Ваната в семь миллионов евро.

Напомним, Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

Шовковский рассказал, почему не выпускает на поле одного из лидеров "Динамо". 

Анчелотти оценил игру Лунина в матче "Реала" против "Барселоны". 

Андрей Шевченко обратился к игрокам "Милана" — что сказал. 

Лунин может перейти из "Реала" в один из самых богатых клубов мира.

футбол
Динамо
УПЛ
Владислав Ванат

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