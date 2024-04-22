Ванат подписал новый контракт с Динамо
Киевское "Динамо" начало работу над будущим трансфером Владислава Ваната в топовые чемпионаты. Киевляне предпринял первый шаг, чтобы не потерять форварда за копейки.
Пресс-служба "Динамо" сообщила о продлении контракта с Ванатом.
На сколько продлил контракт Ванат
Новый контракт с 22-летним нападающим продлили до 30 января 2027 года.
В клубе не сообщили, но обычно при продлении контракта футболисту увеличивают зарплату.
Владислав дебютировал в клубе 9 мая 2021 года в матче УПЛ в "Колосом". С того момента Ванат провел за "Динамо" 63 официальных матча, где забил 25 мячей и сделал 13 голевых передач.
В прошлом сезоне Ванат стал лучшим бомбардиром команды в УПЛ, забив 12 голов. В текущем чемпионате форвард уже отметился 12 мячами и лидирует в бомбардирской гонке во всей УПЛ. Также у Владислава 10 ассистов в сезоне.
Статистический портал "Трансфермаркет" оценивает Ваната в семь миллионов евро.
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