Ванат подписал новый контракт с Динамо

Владислав Ванат продлил контракт. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" начало работу над будущим трансфером Владислава Ваната в топовые чемпионаты. Киевляне предпринял первый шаг, чтобы не потерять форварда за копейки.

Пресс-служба "Динамо" сообщила о продлении контракта с Ванатом.

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Новый контракт с 22-летним нападающим продлили до 30 января 2027 года.

В клубе не сообщили, но обычно при продлении контракта футболисту увеличивают зарплату.

Владислав дебютировал в клубе 9 мая 2021 года в матче УПЛ в "Колосом". С того момента Ванат провел за "Динамо" 63 официальных матча, где забил 25 мячей и сделал 13 голевых передач.

В прошлом сезоне Ванат стал лучшим бомбардиром команды в УПЛ, забив 12 голов. В текущем чемпионате форвард уже отметился 12 мячами и лидирует в бомбардирской гонке во всей УПЛ. Также у Владислава 10 ассистов в сезоне.

Статистический портал "Трансфермаркет" оценивает Ваната в семь миллионов евро.

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