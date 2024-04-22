Ванат підписав новий контракт із Динамо

Владислав Ванат продовжив контракт. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" розпочало роботу над майбутнім трансфером Владислава Ваната у топові чемпіонати. Кияни зробили перший крок, щоб не втратити форварда за копійки.

Пресслужба "Динамо" повідомила про продовження контракту із Ванатом.

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Новий контракт із 22-річним нападником продовжили до 30 січня 2027 року. У клубі не повідомили, але зазвичай під час продовження контракту футболісту збільшують зарплату.

Владислав дебютував у клубі 9 травня 2021 року у матчі УПЛ з "Колосом". З того моменту Ванат провів за "Динамо" 63 офіційні матчі, де забив 25 м'ячів і зробив 13 гольових передач.

Минулого сезону Ванат став найкращим бомбардиром команди в УПЛ, забивши 12 голів. У поточному чемпіонаті форвард вже відзначився 12 м'ячами та лідирує у бомбардирських перегонах у всій УПЛ. Також у Владислава 10 асистів у сезоні.

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