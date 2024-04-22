Ванат підписав новий контракт із Динамо
Київське "Динамо" розпочало роботу над майбутнім трансфером Владислава Ваната у топові чемпіонати. Кияни зробили перший крок, щоб не втратити форварда за копійки.
Пресслужба "Динамо" повідомила про продовження контракту із Ванатом.
На скільки продовжив контракт Ванат
Новий контракт із 22-річним нападником продовжили до 30 січня 2027 року. У клубі не повідомили, але зазвичай під час продовження контракту футболісту збільшують зарплату.
Владислав дебютував у клубі 9 травня 2021 року у матчі УПЛ з "Колосом". З того моменту Ванат провів за "Динамо" 63 офіційні матчі, де забив 25 м'ячів і зробив 13 гольових передач.
Минулого сезону Ванат став найкращим бомбардиром команди в УПЛ, забивши 12 голів. У поточному чемпіонаті форвард вже відзначився 12 м'ячами та лідирує у бомбардирських перегонах у всій УПЛ. Також у Владислава 10 асистів у сезоні.
Статистичний портал "Трансфермаркет" оцінює Ваната у сім мільйонів євро.
Нагадаємо, Циганков розпочне наступний сезон не в "Жироні" — влітку буде трансфер.
Шовковський розповів, чому не випускає на поле одного з лідерів "Динамо".
Анчелотті оцінив гру Луніна у матчі "Реала" проти "Барселони".
Андрій Шевченко звернувся до гравців "Мілана" — що сказав.
Лунін може перейти з "Реала" до одного з найбагатших клубів світу.
Читайте Новини.LIVE!