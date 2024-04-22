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Ванат підписав новий контракт із Динамо

22 квітня 2024 20:38
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Агабекян Карен
редактор
Ванат підписав новий контракт із Динамо
Владислав Ванат продовжив контракт. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" розпочало роботу над майбутнім трансфером Владислава Ваната у топові чемпіонати. Кияни зробили перший крок, щоб не втратити форварда за копійки.

Пресслужба "Динамо" повідомила про продовження контракту із Ванатом.

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На скільки продовжив контракт Ванат

Новий контракт із 22-річним нападником продовжили до 30 січня 2027 року. У клубі не повідомили, але зазвичай під час продовження контракту футболісту збільшують зарплату.

Владислав дебютував у клубі 9 травня 2021 року у матчі УПЛ з "Колосом". З того моменту Ванат провів за "Динамо" 63 офіційні матчі, де забив 25 м'ячів і зробив 13 гольових передач.

Минулого сезону Ванат став найкращим бомбардиром команди в УПЛ, забивши 12 голів. У поточному чемпіонаті форвард вже відзначився 12 м'ячами та лідирує у бомбардирських перегонах у всій УПЛ. Також у Владислава 10 асистів у сезоні.

Статистичний портал "Трансфермаркет" оцінює Ваната у сім мільйонів євро.

Нагадаємо, Циганков розпочне наступний сезон не в "Жироні" — влітку буде трансфер. 

Шовковський розповів, чому не випускає на поле одного з лідерів "Динамо". 

Анчелотті оцінив гру Луніна у матчі "Реала" проти "Барселони".

Андрій Шевченко звернувся до гравців "Мілана" — що сказав.

Лунін може перейти з "Реала" до одного з найбагатших клубів світу.

футбол
Динамо
УПЛ
Владислав Ванат

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