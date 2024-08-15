Динамо заработает на трансфере Ваната огромные деньги — куда уйдет форвард

Ваната ждут в Италии — сколько Интер заплатит Динамо
Форвард "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат может оказаться в Серии А. Действующие чемпионы Италии готовятся к переговорам с киевлянами о переходе молодого игрока.
Именно Ванат стал главным претендентом на усиление атаки "нерадзурри", сообщает Fcinternews.
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги хочет поработать с украинским футболистом Владиславом Ванатом. Наставник остановил выбор на форварде "Динамо" в качестве основного кандидата на роль форварда "Интера". Итальянский клуб готов заплатить за игрока большие деньги.
Трансфер Ваната в "Интер"
Скауты итальянского клуба побывали на обоих матчах "Динамо" с "Рейнджерс" в Лиге чемпионов. Они наблюдали за игрой Владислава Ваната, к которому "Интер" присматривается уже год.
"Нерадзурри" могут потерять сразу двух форвардов, поскольку Хоакин Корреа и Марко Арнаутович хотят уйти в другие команды. Именно Владислав Ванат должен заменить этих игроков в основе "нерадзурри".
"Интер" заинтересован в 22-летнем форварде и готовы заплатить за него 12 млн евро. Переговоры между клуба могут завершиться еще до конца августа 2024 года.
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