Динамо заработает на трансфере Ваната огромные деньги — куда уйдет форвард

Владислав Ванат во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Форвард "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат может оказаться в Серии А. Действующие чемпионы Италии готовятся к переговорам с киевлянами о переходе молодого игрока.

Именно Ванат стал главным претендентом на усиление атаки "нерадзурри", сообщает Fcinternews.

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Владислав Ванат во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Трансфер Ваната в "Интер"

Скауты итальянского клуба побывали на обоих матчах "Динамо" с "Рейнджерс" в Лиге чемпионов. Они наблюдали за игрой Владислава Ваната, к которому "Интер" присматривается уже год.

"Нерадзурри" могут потерять сразу двух форвардов, поскольку Хоакин Корреа и Марко Арнаутович хотят уйти в другие команды. Именно Владислав Ванат должен заменить этих игроков в основе "нерадзурри".

"Интер" заинтересован в 22-летнем форварде и готовы заплатить за него 12 млн евро. Переговоры между клуба могут завершиться еще до конца августа 2024 года.

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