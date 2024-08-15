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На Ваната чекають в Італії — скільки Інтер заплатить Динамо

15 серпня 2024 14:19
Валерій Ковалевич - Редактор
Динамо заробить на трансфері Ваната величезні гроші — куди піде форвард
Владислав Ванат під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
Валерій Ковалевич - Редактор

Форвард "Динамо" та збірної України Владислав Ванат може опинитися в Серії А. Чинні чемпіони Італії готуються до переговорів із киянами про перехід молодого гравця.

Саме Ванат став головним претендентом на посилення атаки "нерадзуррі", повідомляє Fcinternews.

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Головний тренер "Інтера" Сімоне Індзагі хоче попрацювати з українським футболістом Владиславом Ванатом. Наставник зупинив вибір на форварді "Динамо" як основний кандидат на роль форварда "Інтера". Італійський клуб готовий заплатити за гравця великі гроші.

Владислав Ванат
Владислав Ванат під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Трансфер Ваната до "Інтера"

Скаути італійського клубу побували на обох матчах "Динамо" із "Рейнджерс" у Лізі чемпіонів. Вони спостерігали за грою Владислава Ваната, якого "Інтер" придивляється вже рік.

"Нерадзуррі" можуть втратити одразу двох форвардів, оскільки Хоакін Корреа та Марко Арнаутович хочуть піти в інші команди. Саме Владислав Ванат має замінити цих гравців у основі "нерадзуррі".

"Інтер" зацікавлений у 22-річному форварді та готові заплатити за нього 12 млн євро. Переговори між клубом можуть завершитися ще до кінця серпня 2024 року.

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери Інтер Владислав Ванат

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