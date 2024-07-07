Даниил Варакута. Фото: Sport.ua

Голкипер "Черноморца" Даниил Варакута покинул клуб. Контракт футболиста с клубом подошел к концу.

Об этом пишет ТаТоТакое.

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Генеральный директор клуба Анатолий Мисюра ранее сообщал, что клуб хочет продлить контракт с 22-летним игроком, однако они не сошлись на условиях нового договора.

Теперь Варакута перейдет в другой клуб на правах свободного агента. Однако новая команда будет вынуждена выплатить "Черноморцу" компенсацию за его воспитание.

Статистика УПЛ. Фото: скриншот

В прошлом сезоне голкипер сыграл за клуб 27 матчей, пропустил 44 гола и 5 раз провел игру с "сухими воротами". Кроме этого, он стал лидером УПЛ по количеству сейвов — 104.

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