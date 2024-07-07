Данило Варакута. Фото: Sport.ua

Голкіпер "Чорноморця" Данило Варакута покинув клуб. Контракт футболіста з клубом добіг кінця.

Про це пише ТаТоТаке.

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Генеральний директор клубу Анатолій Місюра раніше повідомляв, що клуб має на меті продовжити контракт з 22-річним гравцем, проте вони не зійшлись на умовах нового договору.

Тепер Варакута перейде до іншого клубу на правах вільного агента. Проте нова команда буде змушена виплатити "Чорноморцю" компенсацію за його виховання.

Статистика УПЛ. Фото: скриншот

В минулому сезоні голкіпер зіграв за клуб 27 матчів, пропустив 44 голи та 5 разів провів гру з "сухими воротами". Крім цього він став лідером УПЛ за кількістю сейвів — 104.

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