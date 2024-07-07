Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Варакута покинув Чорноморець — деталі arrow

Варакута покинув Чорноморець — деталі

7 липня 2024 11:23
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Голкіпер Чорноморця Данило Варакута покинув клуб
Данило Варакута. Фото: Sport.ua
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Голкіпер "Чорноморця" Данило Варакута покинув клуб. Контракт футболіста з клубом добіг кінця. 

Про це пише ТаТоТаке.

Читайте також:

Варакута покидає Чорноморець

Генеральний директор клубу Анатолій Місюра раніше повідомляв, що клуб має на меті продовжити контракт з 22-річним гравцем, проте вони не зійшлись на умовах нового договору. 

Тепер Варакута перейде до іншого клубу на правах вільного агента. Проте нова команда буде змушена виплатити "Чорноморцю" компенсацію за його виховання. 

Варакута в Чорноморці
Статистика УПЛ. Фото: скриншот

В минулому сезоні голкіпер зіграв за клуб 27 матчів, пропустив 44 голи та 5 разів провів гру з "сухими воротами". Крім цього він став лідером УПЛ за кількістю сейвів — 104.

Нагадаємо, Судаков готується до гучного трансферу до відомого клубу — деталі.

Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу. 

Яремчук перейде до клубу одного з найпопулярніших чемпіонатів Європи. 

Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.

"Полісся" підпише відомого гравця "Динамо" — про кого йдеться.

"Манчестер Сіті" незабаром розпочне переговори щодо голкіпера збірної України.

спорт Україна Чорноморець Футбол трансфери

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо