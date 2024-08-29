Вацко сравнил Динамо под руководством Луческу и Шовковского

Александр Шовковский благодарит болельщиков за поддержку. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" проиграло австрийскому "РБ Зальцбург" со счетом 1:3 по сумме двух матчей и вылетело из Лиги чемпионов. Украинская команда продолжит выступления в Лиге Европы.

Комментатор Виктор Вацко считает, что "Динамо" могло пройти австрийского соперника, сообщает "Вацко Live".

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"Динамо" ждет жеребьевки Лиги Европы, чтобы узнать, с кем сыграет в основном раунде этого турнира. Однако Виктор Вацко уверен, что украинская команда могла выбить "РБ Зальцбург" из Лиги чемпионов. Причиной этой уверенности является игра "бело-синих" под руководством Александра Шовковского.

Александр Караваев и Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Прогресс "Динамо" в новом сезоне

Виктор Вацко сравнил киевлян при прошлом тренере Мирче Луческу и новом наставнике команды. Эксперт считает, что еще недавно "Динамо" играло в скучный футбол, действовали медленно и осторожно.

Виктор Вацко. Фото: скриншот YouTube

С приходом на тренерскую должность Александра Шовковского ситуация начала меняться в лучшую сторону. Киевские футболисты увеличили темп командных взаимодействий, играют на кураже и предпочитают атаковать, а не защищаться. Однако ошибки в обороне и судейские решения привели к тому, что "Динамо" проиграло "РБ Зальцбург" в первом матче несмотря на то, что доминировало на поле.

"Зальцбург" забил с первого же момента из-за позиционной ошибки Попова. Затем абсурдный пенальти и 0:2. Идентична картина была во втором матче", — объяснил Вацко.

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