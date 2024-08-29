Вацко сравнил Динамо под руководством Луческу и Шовковского

Вацко объяснил, почему верит в Динамо несмотря на вылет из Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" проиграло австрийскому "РБ Зальцбург" со счетом 1:3 по сумме двух матчей и вылетело из Лиги чемпионов. Украинская команда продолжит выступления в Лиге Европы.
Комментатор Виктор Вацко считает, что "Динамо" могло пройти австрийского соперника, сообщает "Вацко Live".
"Динамо" ждет жеребьевки Лиги Европы, чтобы узнать, с кем сыграет в основном раунде этого турнира. Однако Виктор Вацко уверен, что украинская команда могла выбить "РБ Зальцбург" из Лиги чемпионов. Причиной этой уверенности является игра "бело-синих" под руководством Александра Шовковского.
Прогресс "Динамо" в новом сезоне
Виктор Вацко сравнил киевлян при прошлом тренере Мирче Луческу и новом наставнике команды. Эксперт считает, что еще недавно "Динамо" играло в скучный футбол, действовали медленно и осторожно.
С приходом на тренерскую должность Александра Шовковского ситуация начала меняться в лучшую сторону. Киевские футболисты увеличили темп командных взаимодействий, играют на кураже и предпочитают атаковать, а не защищаться. Однако ошибки в обороне и судейские решения привели к тому, что "Динамо" проиграло "РБ Зальцбург" в первом матче несмотря на то, что доминировало на поле.
"Зальцбург" забил с первого же момента из-за позиционной ошибки Попова. Затем абсурдный пенальти и 0:2. Идентична картина была во втором матче", — объяснил Вацко.
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