Вацко порівняв Динамо під керівництвом Луческу та Шовковського

Олександр Шовковський дякує вболівальникам за підтримку. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" програло австрійському "РБ Зальцбург" з рахунком 1:3 за сумою двох матчів та вилетіло з Ліги чемпіонів. Українська команда продовжить виступи у Лізі Європи.

Коментатор Віктор Вацко вважає, що "Динамо" могло пройти австрійського суперника, повідомляє "Вацко Live".

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"Динамо" чекає на жеребкування Ліги Європи, щоб дізнатися, з ким зіграє в основному раунді цього турніру. Проте Віктор Вацко впевнений, що українська команда могла вибити "РБ Зальцбург" із Ліги чемпіонів. Причиною цієї впевненості є гра "біло-синіх" під керівництвом Олександра Шовковського.

Олександр Караваєв та Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба "Динамо"

Прогрес "Динамо" у новому сезоні

Віктор Вацко порівняв киян при минулому тренері Мірчі Луческу та новому наставнику команди. Експерт вважає, що ще недавно "Динамо" грало у нудний футбол, діяло повільно та обережно.

Віктор Вацко. Фото: скриншот YouTube

З приходом на тренерську посаду Олександра Шовковського ситуація почала змінюватися на краще. Київські футболісти збільшили темп командних взаємодій, грають на куражі та воліють атакувати, а не захищатися. Проте помилки в обороні та суддівські рішення призвели до того, що "Динамо" програло "РБ Зальцбург" у першому матчі попри те, що домінувало на полі.

"Зальцбург" забив з першого моменту через позиційну помилку Попова. Потім абсурдний пенальті та 0:2. Ідентична картина була у другому матчі", — пояснив Вацко.

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