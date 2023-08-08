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Убийство болельщика: видео смертельного нападения ультрас "Динамо"

8 августа 2023 14:50
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Агабекян Карен
редактор
Убийство болельщика: видео смертельного нападения ультрас "Динамо"
Болельщик АЕКа был убит в Афинах. Фото: twitter.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Накануне матча греческого АЕКа и загребского "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов ультрас гостей повели себя очень агрессивно по отношению к хозяевам. В день прибытия в Афины они напали на греческих болельщиков.

В результате нападения погиб один из греков.

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Хорваты напали на людей в кафе

По информации очевидцев, около 150 болельщиков "Динамо" стали инициаторами массовой драки в Афинах.

Хорваты вооружились палками, коктейлями "Молотова", у некоторых были острые предметы, в том числе ножи. Затем они напали на людей в кафе перед стадионом АЕКа.

В результате от полученных ножевых ранений умер 22-летний болельщик греческого клуба

По информации от болельщиков в социальных сетях, причиной нападения стали идеологические отличия болельщиков "Динамо", предпочитающих "правое" движение, и "левых" фанатов АЕКа.

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо": есть интерес от зарубежного клуба. 

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