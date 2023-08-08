Убийство болельщика: видео смертельного нападения ультрас "Динамо"
Накануне матча греческого АЕКа и загребского "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов ультрас гостей повели себя очень агрессивно по отношению к хозяевам. В день прибытия в Афины они напали на греческих болельщиков.
В результате нападения погиб один из греков.
В УЕФА из-за инцидента решили перенести футбольный матч. Новая дата будет известна после официального объявления.
07.08.2023, AEK Athens🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷), AEK run https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/GFU1DwWCj7— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 7, 2023
Хорваты напали на людей в кафе
По информации очевидцев, около 150 болельщиков "Динамо" стали инициаторами массовой драки в Афинах.
Хорваты вооружились палками, коктейлями "Молотова", у некоторых были острые предметы, в том числе ножи. Затем они напали на людей в кафе перед стадионом АЕКа.
В результате от полученных ножевых ранений умер 22-летний болельщик греческого клуба
По информации от болельщиков в социальных сетях, причиной нападения стали идеологические отличия болельщиков "Динамо", предпочитающих "правое" движение, и "левых" фанатов АЕКа.
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