Вбивство вболівальника: відео смертельного нападу ультрас "Динамо"
Напередодні матчу грецького АЕКу та загребського "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів ультрас гостей повелися дуже агресивно щодо господарів. У день прибуття до Афін вони напали на грецьких уболівальників.
Внаслідок нападу загинув один із греків.
В УЄФА через інцидент вирішили перенести футбольний матч. Нова дата буде відома після офіційного оголошення.
07.08.2023, AEK Athens🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷), AEK run https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/GFU1DwWCj7— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 7, 2023
Хорвати напали на людей у кафе
За інформацією очевидців, близько 150 уболівальників "Динамо" стали ініціаторами масової бійки в Афінах.
Хорвати озброїлися палицями, коктейлями "Молотова", деякі мали гострі предмети, у тому числі ножі. Потім вони напали на людей у кафе біля стадіону АЕКу.
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За інформацією від уболівальників у соціальних мережах, причиною нападу стали ідеологічні відмінності вболівальників "Динамо", які віддають перевагу "правому" руху, і "лівим" фанатам АЕКу.
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