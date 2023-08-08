Вбивство вболівальника: відео смертельного нападу ультрас "Динамо"

Уболівальника АЕКа було вбито в Афінах. Фото: twitter.com

Напередодні матчу грецького АЕКу та загребського "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів ультрас гостей повелися дуже агресивно щодо господарів. У день прибуття до Афін вони напали на грецьких уболівальників.

Внаслідок нападу загинув один із греків.

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Хорвати напали на людей у кафе

За інформацією очевидців, близько 150 уболівальників "Динамо" стали ініціаторами масової бійки в Афінах.

Хорвати озброїлися палицями, коктейлями "Молотова", деякі мали гострі предмети, у тому числі ножі. Потім вони напали на людей у кафе біля стадіону АЕКу.

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За інформацією від уболівальників у соціальних мережах, причиною нападу стали ідеологічні відмінності вболівальників "Динамо", які віддають перевагу "правому" руху, і "лівим" фанатам АЕКу.

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