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Вбивство вболівальника: відео смертельного нападу ультрас "Динамо"

8 серпня 2023 14:50
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Агабекян Карен
редактор
Вбивство вболівальника: відео смертельного нападу ультрас "Динамо"
Уболівальника АЕКа було вбито в Афінах. Фото: twitter.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Напередодні матчу грецького АЕКу та загребського "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів ультрас гостей повелися дуже агресивно щодо господарів. У день прибуття до Афін вони напали на грецьких уболівальників.

Внаслідок нападу загинув один із греків.

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Хорвати напали на людей у кафе

За інформацією очевидців, близько 150 уболівальників "Динамо" стали ініціаторами масової бійки в Афінах.

Хорвати озброїлися палицями, коктейлями "Молотова", деякі мали гострі предмети, у тому числі ножі. Потім вони напали на людей у кафе біля стадіону АЕКу.

В результаті від отриманих ножових поранень помер 22-річний уболівальник грецького клубу

За інформацією від уболівальників у соціальних мережах, причиною нападу стали ідеологічні відмінності вболівальників "Динамо", які віддають перевагу "правому" руху, і "лівим" фанатам АЕКу.

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