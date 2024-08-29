Лидер ультрас Днепра обвинил Коломойского в исчезновении клуба

Игроки Днепра-1. Фото: СК Днепр-1

Лидер ультрас "Днепра" Евгений "Юджин" Переверзев высказался о прекращении существования СК "Днепр-1. По его словам, во всем виноват владелец.

Об этом он рассказал в интервью Украинскому футболу.

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По словам Евгения "Юджина" Переверзева, то, что клуб прекратил свое существование, не стало для него неожиданностью.

"Для меня все было абсолютно прогнозировано, поэтому я ничуть не удивился. Я еще четыре года назад говорил, что завтра этого проекта не будет и все о нем забудут", — поделился он.

Игроки Днепр-1. Фото: СК Днепр-1

Также он обвиняет в "гибели" "Днепра-1" Игоря Коломойского и называет команду "фейковым клубом".

"Собственник "Днепра" и "Днепра-1" — это один и тот же человек, на котором все связано. Поэтому этот проект не имел шансов на развитие. Все ходят вокруг и никто не называет его фамилии, но надо не бояться и говорить, как оно есть на самом деле: владелец "Днепра-1" и всей этой аферы — это Игорь Валерьевич Коломойский!", — говорит он.

В июле клуб "Днепр-1" прекратил свое существование. Андрей Русол, бывший генеральный директор клуба, теперь работает на аналогичной должности в Карпатах.

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