Лідер ультрас Дніпра звинуватив Коломойського у зникненні клубу

Гравці Дніпра-1. Фото: СК Дніпро-1

Лідер ультрас "Дніпра" Євген "Юджин" Переверзєв висловився про припинення існування СК "Дніпро-1". За його словами, у всьому винен власник.

Про це він розповів у інтервʼю Українському футболу.

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За словами Євгена "Юджина" Переверзєва, те що клуб припинив своє існування, не стало для нього несподіванкою.

"Для мене все було абсолютно прогнозовано, тому я анітрохи не здивувався. Я ще чотири роки тому казав, що завтра цього проєкт не буде і всі про нього забудуть", — поділився він.

Гравці Дніпро-1. Фото: СК Дніпро-1

Також він звинувачує у "загибелі" "Дніпра-1" Ігоря Коломойського та називає команду "фейковим клубом".

"Власник "Дніпра" і "Дніпра-1" – це одна й та сама людина, на якій все пов’язано. Тому цей проєкт не мав шансів на розвиток. Всі ходять навкруги і ніхто не називає його прізвища, але треба не боятися і казати, як воно є насправді: власник "Дніпра-1" і всієї цієї афери – це Ігор Валерійович Коломойський!", — каже він.

В липні клуб "Дніпро-1" припинив існування. Андрій Русол, який був генеральним директором клубу, тепер працює на аналогічній посаді в Карпатах.

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