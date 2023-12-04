Болельщики назвали Забарного лучшим игроком Борнмута

Защитник "Борнмута" Илья Забарный. Фото: REUTERS/Ian Walton

В матче 14-го тура Английской премьер-лиги "Борнмут" сыграл вничью с "Астон Виллой". Украинский центральный защитник "вишен" Илья Забарный был одним из лучших игроков на поле.

После игры Забарный получил признание от болельщиков клуба на официальной странице в X.

Читайте также:

A stellar display across the park 💪



Who is your @Dafabet Man of the Match? 🤔 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 3, 2023

Забарный получил признание болельщиков

Украинский защитник провел на поле весь матч и был лучшим защитником своей команды в игре с фаворитом. Несмотря на два пропущенных мяча, они были забиты не по вине Ильи.

После игры "Борнмут" на своей официально странице в X провело голосование за лучшего игрока матча. Конкурентами Забарного стали Райан Кристи, Энтони Семеньо и Маркус Тавернир.

Результаты голосования:

Илья Забарный — 42.5%. Райан Кристи — 32,8% Энтони Семеньо — 17,1% Маркус Тавернир — 7,7%

Отметим, что в нынешнем сезоне Забарный провел за "Борнмут" 16 матчей и в каждом отыграл все отведенное время.

"Борнмут" в нынешнем сезоне занимает лишь 16-е место, но не проигрывал уже три матча.

Напомним, "Челси" решил продать Мудрика в январе.