Болельщики назвали Забарного лучшим игроком Борнмута
В матче 14-го тура Английской премьер-лиги "Борнмут" сыграл вничью с "Астон Виллой". Украинский центральный защитник "вишен" Илья Забарный был одним из лучших игроков на поле.
После игры Забарный получил признание от болельщиков клуба на официальной странице в X.
A stellar display across the park 💪— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 3, 2023
Who is your @Dafabet Man of the Match? 🤔
Забарный получил признание болельщиков
Украинский защитник провел на поле весь матч и был лучшим защитником своей команды в игре с фаворитом. Несмотря на два пропущенных мяча, они были забиты не по вине Ильи.
После игры "Борнмут" на своей официально странице в X провело голосование за лучшего игрока матча. Конкурентами Забарного стали Райан Кристи, Энтони Семеньо и Маркус Тавернир.
Результаты голосования:
- Илья Забарный — 42.5%.
- Райан Кристи — 32,8%
- Энтони Семеньо — 17,1%
- Маркус Тавернир — 7,7%
Отметим, что в нынешнем сезоне Забарный провел за "Борнмут" 16 матчей и в каждом отыграл все отведенное время.
"Борнмут" в нынешнем сезоне занимает лишь 16-е место, но не проигрывал уже три матча.
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