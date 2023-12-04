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Болельщики назвали Забарного лучшим игроком Борнмута

4 декабря 2023 16:24
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Агабекян Карен
редактор
Болельщики назвали Забарного лучшим игроком Борнмута
Защитник "Борнмута" Илья Забарный. Фото: REUTERS/Ian Walton
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче 14-го тура Английской премьер-лиги "Борнмут" сыграл вничью с "Астон Виллой". Украинский центральный защитник "вишен" Илья Забарный был одним из лучших игроков на поле.

После игры Забарный получил признание от болельщиков клуба на официальной странице в X.

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Забарный получил признание болельщиков

Украинский защитник провел на поле весь матч и был лучшим защитником своей команды в игре с фаворитом. Несмотря на два пропущенных мяча, они были забиты не по вине Ильи.

После игры "Борнмут" на своей официально странице в X провело голосование за лучшего игрока матча. Конкурентами Забарного стали Райан Кристи, Энтони Семеньо и Маркус Тавернир.

Результаты голосования:

  1. Илья Забарный — 42.5%.
  2. Райан Кристи — 32,8%
  3. Энтони Семеньо — 17,1%
  4. Маркус Тавернир — 7,7%

Отметим, что в нынешнем сезоне Забарный провел за "Борнмут" 16 матчей и в каждом отыграл все отведенное время.

"Борнмут" в нынешнем сезоне занимает лишь 16-е место, но не проигрывал уже три матча.

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