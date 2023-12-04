Вболівальники назвали Забарного найкращим гравцем Борнмута
У матчі 14-го туру Англійської прем'єр-ліги "Борнмут" зіграв унічию з "Астон Віллою". Український центральний захисник "вишень" Ілля Забарний був одним із найкращих гравців на полі.
Після гри Забарний отримав визнання від уболівальників клубу на офіційній сторінці X.
A stellar display across the park 💪— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 3, 2023
Who is your @Dafabet Man of the Match? 🤔
Забарний отримав визнання вболівальників
Український захисник провів на полі весь матч і був найкращим захисником своєї команди у грі з фаворитом. Незважаючи на два пропущені м'ячі, вони були забиті не з вини Іллі.
Після гри "Борнмут" на своїй офіційній сторінці в X провів голосування за найкращого гравця матчу. Конкурентами Забарного стали Райан Крісті, Ентоні Семеньо та Маркус Тавернір.
Результати голосування:
- Ілля Забарний — 42.5%.
- Райан Крісті — 32,8%
- Ентоні Семеньо — 17,1%
- Маркус Тавернір — 7,7%
Зазначимо, що цього сезону Забарний провів за "Борнмут" 16 матчів і в кожному відіграв увесь відведений час.
"Борнмут" у нинішньому сезоні посідає лише 16-те місце, але не програвав уже три матчі.
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