Вболівальники назвали Забарного найкращим гравцем Борнмута

Захисник "Борнмуту" Ілля Забарний. Фото: REUTERS/Ian Walton

У матчі 14-го туру Англійської прем'єр-ліги "Борнмут" зіграв унічию з "Астон Віллою". Український центральний захисник "вишень" Ілля Забарний був одним із найкращих гравців на полі.

Після гри Забарний отримав визнання від уболівальників клубу на офіційній сторінці X.

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Who is your @Dafabet Man of the Match? 🤔 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 3, 2023

Забарний отримав визнання вболівальників

Український захисник провів на полі весь матч і був найкращим захисником своєї команди у грі з фаворитом. Незважаючи на два пропущені м'ячі, вони були забиті не з вини Іллі.

Після гри "Борнмут" на своїй офіційній сторінці в X провів голосування за найкращого гравця матчу. Конкурентами Забарного стали Райан Крісті, Ентоні Семеньо та Маркус Тавернір.

Результати голосування:

Ілля Забарний — 42.5%. Райан Крісті — 32,8% Ентоні Семеньо — 17,1% Маркус Тавернір — 7,7%

Зазначимо, що цього сезону Забарний провів за "Борнмут" 16 матчів і в кожному відіграв увесь відведений час.

"Борнмут" у нинішньому сезоні посідає лише 16-те місце, але не програвав уже три матчі.

Нагадаємо, "Челсі" вирішив продати Мудрика у січні.