Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Вболівальники назвали Забарного найкращим гравцем Борнмута arrow

Вболівальники назвали Забарного найкращим гравцем Борнмута

4 грудня 2023 16:24
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Вболівальники назвали Забарного найкращим гравцем Борнмута
Захисник "Борнмуту" Ілля Забарний. Фото: REUTERS/Ian Walton
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі 14-го туру Англійської прем'єр-ліги "Борнмут" зіграв унічию з "Астон Віллою". Український центральний захисник "вишень" Ілля Забарний був одним із найкращих гравців на полі.

Після гри Забарний отримав визнання від уболівальників клубу на офіційній сторінці X.

Читайте також:

Забарний отримав визнання вболівальників

Український захисник провів на полі весь матч і був найкращим захисником своєї команди у грі з фаворитом. Незважаючи на два пропущені м'ячі, вони були забиті не з вини Іллі.

Після гри "Борнмут" на своїй офіційній сторінці в X провів голосування за найкращого гравця матчу. Конкурентами Забарного стали Райан Крісті, Ентоні Семеньо та Маркус Тавернір.

Результати голосування:

  1. Ілля Забарний — 42.5%.
  2. Райан Крісті — 32,8%
  3. Ентоні Семеньо — 17,1%
  4. Маркус Тавернір — 7,7%

Зазначимо, що цього сезону Забарний провів за "Борнмут" 16 матчів і в кожному відіграв увесь відведений час.

"Борнмут" у нинішньому сезоні посідає лише 16-те місце, але не програвав уже три матчі.

Нагадаємо, "Челсі" вирішив продати Мудрика у січні.

Ексфорвард "Динамо" забив три голи і став одним із найкращих бомбардирів у Польщі.

Де Хеа повернеться до "Манчестер Юнайтед" через дискваліфікацію Онана.

Буяльський стане гравцем німецького клубу, що відомо.

Голкіпер "Мілана" за незвичайним показником увійшов до історії Серії А.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі