Вдова хоккеиста Джонни Годро сообщила о беременности

Джонни Годро (слева) во время матча. Фото: Reuters/Sam Navarro

Мередит Годро сделала трогательное заявление во время прощальной речи на похоронах своего мужа Джонни. Звездный американский хоккеист недавно погиб в результате ДТП.

На похороны Джонни Годро собрались его родственники и звезды спорта США, сообщает AP News.

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Бывший хоккеист "Коламбуса" и многократный участник "Матчей всех звезд НХЛ" Джонни Годро погиб вместе с братом Мэттью в Нью-Джерси. Молодые спортсмены ехали на велосипедах незадолго до свадьбы одной из своих родственниц, когда их сбил внедорожник. Врачи не сумели спасти жизни Джонни Годро и его брата.

Хоккеисты "Коламбуса" во время минуты молчания в память о Джонни Годро. Фото: Reuters/Joseph Maiorana

Мередит Годро объявила о беременности

Джонни Годро воспитывал с женой двух детей — сына Джонни и дочь Ноа. Во время церемонии прощания с бывшим хоккеистом его супруга объявила родственникам, что беременна третьим ребенком от Джонни. Пока не известно, на каком сроке находится Мередит.

Похороны Джонни Годро. Фото: Reuters/Adam Cairns

Джонни Годро выступал "Калгари" с 2014 по 2022 год. С 2022 года он защищал цвета "Коламбуса". В НХЛ хоккеист провел 763 матча, набрал 743 очка (243 гола и 500 результативных передач). В 42 играх плей‑офф он записал в актив 33 очка (11+22). В составе молодежной сборной США форвард стал чемпионом мира в 2013 году, с основной командой завоевал бронзу чемпионата мира‑2018.

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