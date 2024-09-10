Вдова хокеїста Джонні Годро повідомила про вагітність

Джонні Годро (ліворуч) під час матчу. Фото: Reuters/Sam Navarro

Мередіт Годро зробила зворушливу заяву під час прощальної промови на похороні свого чоловіка Джонні. Зірковий американський хокеїст нещодавно загинув внаслідок ДТП.

На похорон Джонні Годро зібралися його родичі та зірки спорту США, повідомляє AP News.

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Колишній хокеїст "Коламбуса" та багаторазовий учасник "Матчів усіх зірок НХЛ" Джонні Годро загинув разом із братом Меттью у Нью-Джерсі. Молоді спортсмени їхали велосипедами незадовго до весілля однієї зі своїх родичок, коли їх збив позашляховик. Лікарі не зуміли врятувати життя Джонні Годро та його брата.

Хокеїсти "Коламбуса" під час хвилини мовчання на згадку про Джонні Годро. Фото: Reuters/Joseph Maiorana

Мередіт Годро оголосила про вагітність

Джонні Годро виховував із дружиною двох дітей — сина Джонні та доньку Ноа. Під час церемонії прощання з колишнім хокеїстом його дружина оголосила родичам, що вагітна третьою дитиною від Джонні. Поки не відомо, на якому терміні перебуває Мередіт.

Похорон Джонні Годро. Фото: Reuters/Adam Cairns

Джонні Годро виступав "Калгарі" з 2014 до 2022 року. З 2022 року він захищав кольори "Коламбуса". У НХЛ хокеїст провів 763 матчі, набрав 743 очки (243 голи та 500 результативних передач). У 42 іграх плей-офф він записав до активу 33 очки (11+22). У складі молодіжної збірної США форвард став чемпіоном світу у 2013 році, з основною командою завоював бронзу чемпіонату світу-2018.

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