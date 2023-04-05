Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Великобритания бойкотирует чемпионат мира по боксу arrow

Великобритания бойкотирует чемпионат мира по боксу

5 апреля 2023 15:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Великобритания бойкотирует чемпионат мира по боксу
Британские спортсмены не поедут на ЧМ по боксу из-за главы IBA
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпионат мира-2023 по боксу пройдет без участия британских спортсменов. Федерации бокса Великобритании (GB Boxing) бойкотирует турнир.

Причины этого решения описаны в официальном коммюнике GB Boxing

Читайте также:

Чемпионат мира-2023 по боксу пройдет с 30 апреля по 14 мая 2023 в Ташкенте (Узбекистан) под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA). Ее главой является Умар Кремлев, который оправдывает российских спортсменов и ущемляет права атлетов из Украины. 

В GB Boxing уже приняли решение бойкотировать женский чемпионат мира по боксу. Теперь дошло и до отказа от участия в мужском первенстве. 

GB Boxing

Заявление GB Boxing 

"Решение отражает продолжающуюся обеспокоенность по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнее решение IBA позволить командам боксеров из России и Беларуси соревноваться под их национальными флагами, что противоречит позиции МОК по участию спортсменов из этих стран.

Это увеличило дистанцию между IBA и олимпийским движением в дополнение к важным давним проблемам спортивной честности, управления, прозрачности и финансового менеджмента, которые МОК попросил IBA решить, чтобы защитить место бокса в олимпийской программе.

GB Boxing осуждает российское вторжение в Украину и солидарно с народом, боксерами, тренерами и официальными лицами Украины.

GB Boxing стремится обеспечить лучшую подготовку для наших боксеров к Олимпиаде в Париже и будет продолжать работать с национальными федерациями и организаторами турниров, чтобы обеспечить возможности для тренировок и соревнований в преддверии олимпийских отборочных соревнований, которые начнутся в июне 2023 года на Европейских играх", — гласит сообщение британских спортсменов. 

Напомним, жена Александра Усика побывала в Харькове и поделилась кадрами разрушенного города.

Тем временем сам Усик получил вызов, который не сможет игнорировать. Известен следующий соперник боксера. 

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки. 

Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто. 

А тренер Мирча Луческу скоро уйдет из "Динамо". Известно, где опытный специалист продолжит работу. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB