Великобритания бойкотирует чемпионат мира по боксу

Британские спортсмены не поедут на ЧМ по боксу из-за главы IBA

Чемпионат мира-2023 по боксу пройдет без участия британских спортсменов. Федерации бокса Великобритании (GB Boxing) бойкотирует турнир.

Причины этого решения описаны в официальном коммюнике GB Boxing.

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Чемпионат мира-2023 по боксу пройдет с 30 апреля по 14 мая 2023 в Ташкенте (Узбекистан) под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA). Ее главой является Умар Кремлев, который оправдывает российских спортсменов и ущемляет права атлетов из Украины.

В GB Boxing уже приняли решение бойкотировать женский чемпионат мира по боксу. Теперь дошло и до отказа от участия в мужском первенстве.

Заявление GB Boxing

"Решение отражает продолжающуюся обеспокоенность по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнее решение IBA позволить командам боксеров из России и Беларуси соревноваться под их национальными флагами, что противоречит позиции МОК по участию спортсменов из этих стран.

Это увеличило дистанцию между IBA и олимпийским движением в дополнение к важным давним проблемам спортивной честности, управления, прозрачности и финансового менеджмента, которые МОК попросил IBA решить, чтобы защитить место бокса в олимпийской программе.

GB Boxing осуждает российское вторжение в Украину и солидарно с народом, боксерами, тренерами и официальными лицами Украины.

GB Boxing стремится обеспечить лучшую подготовку для наших боксеров к Олимпиаде в Париже и будет продолжать работать с национальными федерациями и организаторами турниров, чтобы обеспечить возможности для тренировок и соревнований в преддверии олимпийских отборочных соревнований, которые начнутся в июне 2023 года на Европейских играх", — гласит сообщение британских спортсменов.

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