Велика Британія бойкотує чемпіонат світу з боксу

Британські спортсмени не поїдуть на ЧС з боксу через голову IBA

Чемпіонат світу-2023 з боксу пройде без участі британських спортсменів. Федерації боксу Великобританії (GB Boxing) бойкотує турнір.

Причини цього рішення описані в офіційному комюніке GB Boxing.

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Чемпіонат світу-2023 з боксу пройде з 30 квітня по 14 травня 2023 року в Ташкенті (Узбекистан) під егідою Міжнародної боксерської асоціації (IBA). Її головою є Умар Кремльов, який виправдовує російських спортсменів та обмежує права атлетів з України.

У GB Boxing вже ухвалили рішення бойкотувати жіночий чемпіонат світу з боксу. Тепер дійшло і до відмови від участі у чоловічій першості.

Заява GB Boxing

"Рішення відображає занепокоєння з приводу майбутнього місця боксу в олімпійській програмі і недавнє рішення IBA дозволити командам боксерів з росії та білорусі змагатися під їхніми національними прапорами, що суперечить позиції МОК щодо участі спортсменів з цих країн.

Це збільшило дистанцію між IBA та олімпійським рухом на додаток до важливих давніх проблем спортивної чесності, управління, прозорості та фінансового менеджменту, які МОК попросив IBA вирішити, щоб захистити місце боксу в олімпійській програмі.

GB Boxing засуджує російське вторгнення в Україну та солідарно з народом, боксерами, тренерами та офіційними особами України.

GB Boxing прагне забезпечити кращу підготовку для наших боксерів до Олімпіади в Парижі і продовжуватиме працювати з національними федераціями та організаторами турнірів, щоб забезпечити можливості для тренувань та змагань напередодні олімпійських відбіркових змагань, які розпочнуться у червні 2023 року", — сказано у повідомленні британських спортсменів.

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