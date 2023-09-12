Велогонщик Ван Хойдонк попал в ДТП из-за сердечного приступа

Натан Ван Хойдонк перед тренировкой. Фото: instagram.com/nvhooydonck/

Знаменитый велогонщик Натан Ван Хойдонк попал в больницу. Нидерландский спортсмен пережил сердечный приступ.

Во время приступа Ван Хойдонк находился за рулем своего автомобиля, сообщает Het Laatste Nieuws.

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Натан Ван Хойдонк во время турнира. Фото: instagram.com/nvhooydonck/

Последствия сердечного приступа

Молодой спортсмен не смог справиться с управлением машиной, в результате чего произошло ДТП. На место происшествия прибыли спасатели, которые оперативно доставили Натана Ван Хойдонка в больницу. Врачи оказали спортсмену необходимую помощь. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Вместе с Натаном в автомобиле ехала его беременная супруга. К счастью, она не пострадала. О причинах инфаркта у здорового и успешного спортсмена ничего не сообщается. Раньше у Ван Хойдонка не было проблем с сердцем.

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