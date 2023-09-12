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Велоперегонник Ван Хойдонк потрапив у ДТП через серцевий напад

12 вересня 2023 17:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Велоперегонник Ван Хойдонк потрапив у ДТП через серцевий напад
Натан Ван Хойдонк перед тренуванням. Фото: instagram.com/nvhooydonck/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий велоперегонник Натан Ван Хойдонк потрапив до лікарні. Нідерландський спортсмен пережив серцевий напад.

Під час нападу Ван Хойдонк був за кермом свого автомобіля, повідомляє Het Laatste Nieuws.

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Натан Ван Хойдонк
Натан Ван Хойдонк під час турніру. Фото: instagram.com/nvhooydonck/

Наслідки серцевого нападу

Молодий спортсмен не зміг впоратися з керуванням машиною, внаслідок чого сталася ДТП. На місце події прибули рятувальники, які оперативно доправили Натана Ван Хойдонка до лікарні. Лікарі надали спортсмену необхідну допомогу. Його стан оцінюється як стабільно тяжкий.

Разом із Натаном в автомобілі їхала його вагітна дружина. На щастя, вона не постраждала. Про причини інфаркту у здорового та успішного спортсмена нічого не повідомляється. Раніше Ван Хойдонка не мав проблем із серцем.

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