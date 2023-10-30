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Венгер назвал главную проблему "Манчестер Юнайтед" и дал совет Тен Хагу

30 октября 2023 18:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Венгер назвал главную проблему "Манчестер Юнайтед" и дал совет Тен Хагу
"Юнайтед" после поражения от "Сити". Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В десятом туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" проиграл "Манчестер Сити" со счетом 0:3. Это было уже пятое поражение "красных дьяволов" в чемпионате.

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер назвал "МЮ" "безнадежной командой", сообщает beIN Sports.

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Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд сделал дубль в воротах "Манчестер Юнайтед" еще в первом тайме, а финальный аккорд в дерби оказался на счету Фила Фодена. Хотя "красные дьяволы" до перерыва еще подавали надежды, создав ряд хороших моментов у ворот соперника, команда Хосепа Гвардиолы казалась на порядок сильнее. 

Андре Онана
Андре Онана пропускает гол. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Вердикт Венгера 

Размышляя о поражении "МЮ", бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что ему жаль команду Эрика Тен Хага. "У них ничего не получается, нет никакой надежды", — заявил французский эксперт.

Арсен Венгер
Арсен Венгер рассуждает о футболе. Скриншот YouTube

Венгер считает, что матч продемонстрировал "большую пропасть между командами", которая лишь усиливалась по ходу второго тайма. По мнению бывшего тренера "канониров", футболисты "Манчестер Юнайтед" лишены воли к победе. 

"Прежде всего "Манчестер Юнайтед" сильно страдает из-за индивидуальных качеств игроков. Команда не умеет строить игру сзади. Они много раз отдавали мяч вратарю, когда у них была возможность играть вперед. 

Страх потерять мяч вызывает неуверенность, появляются ошибки во всех линиях поля. Я вижу у "Юнайтед" проблемы психологического, технического и тренерского характера. Тен Хаг должен всерьез озаботиться об игре команды в обороне, иначе этот проект просто обречен", — заявил Арсен Венгер. 

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