Венгер назвав головну проблему "Манчестер Юнайтед" та дав пораду Тен Хагу

"Юнайтед" після поразки від "Сіті" Фото: REUTERS/Molly Darlington

У десятому турі англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" програв "Манчестер Сіті" з рахунком 0:3. Це була вже п'ята поразка "червоних дияволів" у чемпіонаті.

Колишній наставник "Арсеналу" Арсен Венгер назвав "МЮ" "безнадійною командою", повідомляє beIN Sports.

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Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд зробив дубль у воротах "Манчестер Юнайтед" ще у першому таймі, а фінальний акорд у дербі опинився на рахунку Філа Фодена. Хоча "червоні дияволи" до перерви ще подавали надії, створивши ряд хороших моментів біля воріт суперника, команда Хосепа Гвардіоли здавалася значно сильнішою.

Андре Онана пропускає гол. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Вердикт Венгера

Розмірковуючи про поразку "МЮ", колишній тренер "Арсеналу" Арсен Венгер зізнався, що йому шкода команда Еріка Тен Хага. "У них нічого не виходить, немає жодної надії", — заявив французький експерт.

Арсен Венгер розмірковує про футбол. Скриншот YouTube

Венгер вважає, що матч продемонстрував "велику прірву між командами", яка лише посилювалася під час другого тайму. На думку колишнього тренера "канонірів", футболістів "Манчестер Юнайтед" позбавлено волі до перемоги.

"Насамперед "Манчестер Юнайтед" сильно страждає через індивідуальні якості гравців. Команда не вміє будувати гру позаду. Вони багато разів віддавали м'яч воротареві, коли мали можливість грати вперед.

Страх втратити м'яч викликає невпевненість, з'являються помилки у всіх лініях поля. Я бачу у "Юнайтед" проблеми психологічного, технічного та тренерського характеру. Тен Хаг має серйозно подбати про гру команди в обороні, інакше цей проєкт просто приречений", - заявив Арсен Венгер.

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