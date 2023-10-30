Забарний встановив унікальне досягнення у "Борнмуті"

Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Захисник збірної України Ілля Забарний поступово стає одним з улюблених футболістів серед уболівальників "Борнмуту". Молодий гравець повністю викладається у кожному матчі.

Українець встановив особисте досягнення в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Ілля Забарний став гравцем "Борнмуту" наприкінці січня. Київське "Динамо" отримало за свого вихованця 27 млн євро. Захисник довго не міг дебютувати у складі "вишень" через травму, але зараз склад англійської команди важко уявити без Іллі.

Ілля Забарний у збірній України. Фото: REUTERS/David W Cerny

Досягнення Забарного

Український захисник відіграв за "Борнмут" усі десять матчів цього сезону. Ба більше — Ілля Забарний став єдиним футболістом "вишень", якого жодного разу не замінили. Він проводить повні матчі — "від свистка до свистка". Жоден інший футболіст "Борнмута" не може похвалитися таким здобутком.

У Забарного один із найвищих балів серед гравців команди Андоні Іраоли. Іспанський наставник повністю довіряє українцю, який отримав місце в основі "Борнмуту" після призначення цього тренера.

Забарний отримав два попередження за 10 матчів цього сезону. Він не відзначився результативними діями у складі "Борнмуту".

Цього сезону "вишні" знову борються за право зберегти прописку в АПЛ. Після десяти турів команда йде на 17-му місці в турнірній таблиці. У найближчих турах їй доведеться зіграти з "Манчестер Сіті" та "Ньюкаслом", а наступний матч "Борнмут" проведе з "Ліверпулем" у рамках 1/8 Кубка англійської ліги.

Нагадаємо, Яремчук частіше гратиме в основі — тренер "Валенсії" назвав причину.

Дружина Кріштіану Роналду вийшла на поле в тісних джинсах і викликала захоплення вболівальників.

Колишній тренер "Шахтаря" може замінити Тен Хага в "Манчестер Юнайтед".

Сьогодні відбудеться церемонія "Золотий м'яч 2023" — де і коли дивитися нагородження.

Усик може відібрати у Ф'юрі пояс WBC навіть без бою — про що йдеться.

Легіонер "Динамо" повернеться до київського клубу попри страх грати в Україні.