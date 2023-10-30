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Забарный установил уникальное достижение в "Борнмуте"

30 октября 2023 14:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный установил уникальное достижение в "Борнмуте"
Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Илья Забарный постепенно становится одним из любимых футболистов среди болельщиков "Борнмута". Молодой игрок полностью выкладывается в каждом матче. 

Украинец установил личное достижение в английской Премьер-лиге, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Илья Забарный стал игроком "Борнмута" в конце января. Киевское "Динамо" получило за своего воспитанника 27 млн евро. Защитник долго не мог дебютировать в составе "вишен" из-за травмы, но сейчас состав английской команды сложно представить без Ильи. 

Илья Забарный
Илья Забарный в сборной Украины. Фото: REUTERS/David W Cerny

Достижение Забарного 

Украинский защитник отыграл за "Борнмут" все десять матчей в этом сезоне. Более того, Илья Забарный стал единственным футболистом "вишен", которого ни разу не заменили. Он проводит полные матчи — "от свистка до свистка". Ни один другой футболист "Борнмута" не может похвастаться таким достижением. 

У Забарного один из самых высоких баллов среди игроков команды Андони Ираолы. Испанский наставник полностью доверяет украинцу, который получил место в основе "Борнмута" после прихода этого тренера. 

Забарный получил два предупреждения за 10 матчей этого сезона. Он не отметился результативными действиями в составе "Борнмута". 

В этом сезоне "вишни" снова борются за право сохранить прописку в АПЛ. После десяти туров команда идет на 17 месте в турнирной таблице. В ближайших турах ей предстоит сыграть с "Манчестер Сити" и "Ньюкаслом", а следующий матч "Борнмут" проведет с "Ливерпулем" в рамках 1/8 Кубка английской лиги. 

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