Верджил Ортис отправил в первом раунде в нокаут Лоусона
Американский нокаутер Верджил Ортис (20-0, 20 КО) дебютировал в лимите первого среднего веса (до 69,9 кг). Он досрочно победил в стартовом раунде середняка Фредрика Лоусона (30-4, 22 КО) из Ганы.
Подробности и видео поединка — в материале Новини.LIVE.
Ортис пристрелялся в середине раунда, прицельно попал левым хуком. Успешно пробивал корпусом, загнал соперника в угол. Лоусон скрылся за высоким блоком, пережидая атаку нокаутера. Неожиданно вмешался рефери Тони Уикс и остановил бой.
VERGIL ORTIZ JR REMAINS UNDEFEATED.— COMBAT SPORTS TODAY (@CSTodayNews) January 7, 2024
Vergil Ortiz Jr stops Fredrick Lawson в 1st round via TKO 💥
• 20 Fights ✍️
• 20 Wins ✅
• 20 Knockouts 🥊
Do you agree with stoppage from Tony Weeks? #OrtizLawson pic.twitter.com/Pd6UrHQ0Rp
Эксперты считают, что это была такая же бессмысленная остановка от рефери Уикса, как и в прошлом году во время титульника Роландо Ромеро и Исмаэля Барросо.
Кроуфорд — следующий
Теперь непобежденный американский боксер Верджил Ортис-младший намерен сразиться с чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО).
Ранее Ортис высказался об уважении Кроуфорда, признавал его выдающиеся спортивные достижения и заслуженное место в рейтинге pound-for-pound.
Проспект заявил об интересе к бою, подчеркивая свой азарт и уважение к каждому бойцу. Он также отметил, что хочет проверить свои силы против лучших в своей весовой категории.
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