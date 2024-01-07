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Верджил Ортис отправил в первом раунде в нокаут Лоусона

7 января 2024 10:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Верджил Ортис отправил в первом раунде в нокаут Лоусона
Верджил Ортис. Фото: Twitter/GoldenBoyBoxing
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Американский нокаутер Верджил Ортис (20-0, 20 КО) дебютировал в лимите первого среднего веса (до 69,9 кг). Он досрочно победил в стартовом раунде середняка Фредрика Лоусона (30-4, 22 КО) из Ганы.

Подробности и видео поединка — в материале Новини.LIVE.

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Ортис пристрелялся в середине раунда, прицельно попал левым хуком. Успешно пробивал корпусом, загнал соперника в угол. Лоусон скрылся за высоким блоком, пережидая атаку нокаутера. Неожиданно вмешался рефери Тони Уикс и остановил бой.

Эксперты считают, что это была такая же бессмысленная остановка от рефери Уикса, как и в прошлом году во время титульника Роландо Ромеро и Исмаэля Барросо.

Кроуфорд — следующий

Теперь непобежденный американский боксер Верджил Ортис-младший намерен сразиться с чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО).

Ранее Ортис высказался об уважении Кроуфорда, признавал его выдающиеся спортивные достижения и заслуженное место в рейтинге pound-for-pound.

Проспект заявил об интересе к бою, подчеркивая свой азарт и уважение к каждому бойцу. Он также отметил, что хочет проверить свои силы против лучших в своей весовой категории.

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